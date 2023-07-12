Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух

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К середине 2000-х чемпионат России увидел достаточно легионеров из дальнего зарубежья. Робсон, Жерри-Кристиан Тчуйсе, Джейкоб Лекхето, Франсиско Лима – все они были сильными, но не дотягивали до статуса лучшего игрока лиги. Никто не прокачивал одну отдельно взятую команду так, как это сделал с ЦСКА Даниэл Карвальо.

Всего за год он стал клубной легендой. Карвальо интересовались топ-клубы, но игрок потерял все из-за собственной халатности.

Карвальо приехал в ЦСКА лучшим игроком молодежного ЧМ. Это был плеймейкер, которого так не хватало Газзаеву

В июне 2003-го Валерий Газзаев, возглавлявший ЦСКА и сборную России, после отвратительного отрезка в отборе Евро (поражения от Грузии и Албании, ничья со Швейцарией) дал огненное интервью «Спорт-Экспрессу», где появилось культовое «Я не знаю игрока по фамилии Плеймейкер». В том же году ЦСКА с позором вылетел из квалификации ЛЧ, проиграв «Вардару». А через несколько недель Газзаев ушел из сборной. ЦСКА победил в чемпионате России, но Евгений Гинер все равно убрал тренера.

В конце 2003-го в ОАЭ прошел чемпионат мира U-20, где сборная Бразилии обыграла в финале Испанию 1:0. В золотом составе были Дани Алвес, Нилмар, Фернандиньо и Адриано Коррея, но по-настоящему тащили другие ребята. Дуду Сеаренсе из «Витории» забил 5 голов (в том числе победный в финале), а Даниэл Карвальо из «Интернасьонала» оформил 3+1 и отвечал за креатив. Карвальо был тем самым плеймейкером и стал MVP турнира – им сразу же заинтересовались крепкие клубы. В их число входил и ЦСКА, скауты которого вышли на бразильский рынок. Тогда хорошую рекомендацию по Карвальо дал селекционер Степан Крисевич.

В 2000-х клуб разработал четкую стратегию по работе в Южной Америке. Бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков вспоминал: «Если вратарей и защитников ЦСКА мог найти в России, то созидателей и нападающих искали за границей, потому что наши атакующие игроки были в большом дефиците.

Бразилия стала приоритетным направлением, мы проводили там очень много времени, но придерживались некоторых железных условий. Первое: искать игроков до 23 лет. Второе: не рассматривать футболистов, которые уже прошли топовые клубы и не закрепились там. В Бразилии мы искали людей на взлете, чтобы они прогрессировали и помогали команде, а затем их можно было продать в ведущие клубы Европы».

Итальянские журналисты писали, что трансфер Карвальо в «Рому» лично одобрил Фабио Капелло, но бразилец неожиданно выбрал вариант с Москвой – на это повлиял португальский тренер ЦСКА Артур Жорже. 20-летнему парню понравилось, что в новом клубе тренер будет говорить с ним на одном языке. Еще Карвальо воодушевила зарплата в 100 тысяч долларов в месяц, которую сразу отгрузил Гинер (в Бразилии было всего 2 тысячи). ЦСКА заплатил «Интернасьоналу» 4,2 млн евро.

Кстати, на том же турнире вместе с Карвальо скауты ЦСКА разглядели аргентинца Осмара Феррейру, которого клуб купил за 2,5 млн евро. Но Феррейра быстро проиграл конкуренцию Юрию Жиркову на левом фланге полузащиты и не оправдал вложенных в него средств.

Карвальо не сразу сверкнул. Но его 2005-й – одно из лучших шоу в истории нашего футбола

Артур Жорже продержался в ЦСКА всего полгода, а Карвальо за это время не провел ни одного полного матча. Хотя начал мощно – в марте 2004-го вышел на замену в Суперкубке России против «Спартака» и забил победный гол в овертайме при 1:1. Через несколько минут Дмитрий Кириченко закинул третий мяч в ворота «Спартака». Так Карвальо завоевал трофей в первом официальном матче за новый клуб.

Но потом оказалось, что новичок не в форме – Карвальо пропустил часть зимних сборов, а летом вообще травмировался и под легендой долгого восстановления (на самом деле выздоровел гораздо быстрее) улетел в Бразилию. В июле Гинер вернул Газзаева и купил Вагнера Лава. Без Карвальо ЦСКА взял серебро в чемпионате, занял третье место в группе ЛЧ и попал в евровесну. Правда, зимой клуб потерял Сергея Семака (ушел в «ПСЖ») и Иржи Ярошика (в «Челси»). Из-за дыры в полузащите Газзаев доверился молодому бразильцу.

Карвальо простили побег на родину, хотя перед этим провели серию профилактических бесед. Газзаев быстро нашел общий язык с молодым игроком:

«Все, кто когда-либо работал с Газзаевым, называли его футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю клуба. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», – вспоминал Карвальо.

Для улучшения атмосферы ЦСКА подписал Дуду, с которым Карвальо зажигал на молодежном ЧМ. Пока Евгений Алдонин и Элвер Рахимич мололи атаки в опорной зоне, Карвальо генерировал постоянные моменты у чужих ворот. Он обыгрывал 1-в-1, отдавал умные передачи вразрез, исполнял стандарты. Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев вспоминал:

«Сильнее иностранцев, чем Вагнер и Карвальо, я пока не видел. Вагнер долго на высоком уровне играл, а Карвальо – год, в 2005-м. Тогда он действительно творил чудеса. Как-то после игры с «Динамо» мы пошли ужинать с Сашей Точилиным. Тогда его Карвальо дважды проверил между ног, и он говорит: «Ты скажи ему, что я его в следующий раз просто уничтожу». Новый матч против «Динамо», уже на пятой минуте Карвальо Саше снова прокидывает между».

В 2005-м Карвальо сыграл за ЦСКА в 50 матчах, забил 15 голов и отдал 21 ассист. Мощнее всего бразилец выглядел в плей-офф Кубка УЕФА – 1+1 против «Партизана» в 1/8 финала, мощная домашка против «Осера» (4:0), 2+1 с «Пармой» в полуфинале и три голевые передачи в финале против «Спортинга» в Лиссабоне. Газзаев полностью освободил Карвальо от оборонительной работы и получил в ответ магический атакующий перформанс.

В 2008 году тренер ЦСКА в интервью Игорю Рабинеру вновь коснулся темы плеймейкера уже в контексте Карвальо: «Вот Лэмпард – центральный полузащитник, который играет в атаке и выполняет массу оборонительных функций. Посмотрите, сколько Дзагоев играет в обороне. А вот Карвальо – да, плеймейкер. Такие игроки неважно выполняют оборонительные функции, от чего может страдать команда. Значит, нужно подстраивать под них всю игру».

Газзаев грамотно сбалансировал ЦСКА в сторону сильных качеств Карвальо, который по итогам года стал лучшим игроком чемпионата России (первый случай, когда эту награду получил иностранец). Золото РПЛ, победы в Кубке УЕФА и Кубке России – тот ЦСКА был очень силен во многом благодаря волшебству мотивированного Карвальо.

Примеры такой магии из матча с «Осером» (4:0), где Карвальо не отметился результативными действиями, но царил в созидании:

1. Передача черпачком на ход Вагнеру, отрезавшая сразу шесть обороняющихся игроков «Осера». Карвальо постоянно принимал нестандартные и неочевидные решения. В этом эпизоде ЦСКА не забил лишь чудом – «Осер» вынес мяч из пустых ворот.

2. Эпизод перед четвертым голом (забил Гусев). Карвальо рабоной (!) отдает пас на ход Жиркову, отрезая двух игроков. Прорыв по флангу заканчивается голом.

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов рассказывал, как на одной из встреч в офисе мадридского «Реала» Арриго Сакки и Эмилио Бутрагеньо (в 2005-м отвечали за селекцию клуба) хвалили Карвальо и называли его идеальной «десяткой». До предложения дело не дошло, зато бразильца хотели «Интер» и «Манчестер Сити». Об этом говорил сам Карвальо – Гинер убедил остаться.

2006-й был хуже по цифрам – 8+12 по системе «гол+пас» в 35 матчах, но Карвальо все еще оставался ключевым футболистом. Лидер ЦСКА забил лондонскому «Арсеналу» победный гол со штрафного в Лиге чемпионов (с ударной левой), провел несколько матчей за сборную, выиграл чемпионат России второй раз подряд.

Но даже на фоне этих успехов во второй половине года Карвальо просел относительно прежней формы – с травмами уровень 2005-го остался в прошлом. Стихли слухи о переходе бразильца в какую-нибудь топ-лигу.

Карвальо на пике – читер для РПЛ. До Карвальо в чемпионате России не было полузащитников, настолько мощно сочетавших технику и интеллект. Он рвал линии обороны как передачами, так и на дриблинге – ему не мешал даже жесткий искусственный газон. В октябре 2005-го ЦСКА приехал в Пермь, где на синтетике и при +2 тепла Карвальо уничтожил защиту крепкого «Амкара» и забил гол после сольного прохода с центра поля. ЦСКА победил 1:0 и единолично вышел на первое место, обогнав посыпавшийся «Локомотив» Юрия Семина.

Для середины 2000-х такой атакующий полузащитник в РПЛ казался уникумом. Здесь бегали футболисты, которые были хороши в чем-то одном – например, пасы Дмитрия Лоськова и дриблинг Марата Измайлова делали чемпионом «Локомотив». Никто не казался универсальным созидателем – из той эпохи едва вспоминается только молодой Андрей Аршавин. Это уже потом появились Данни, Алекс, Буссуфа, Вальбуэна и остальные.

«Я выпивал от 6 до 8 литров колы в день». Карвальо поплыл из-за лишнего веса и ужасной диеты

В 2007-м Карвальо провел за ЦСКА всего 11 матчей. Без него (и без травмированного Акинфеева) команда сильно сбавила – чемпионство тогда разыграли «Зенит» и «Спартак». Бразильцу жутко мешал лишний вес: из-за него он постоянно ломался и получал штрафы от Газзаева. Это уже была пародия на легкого и резкого игрока, разорвавшего лигу в 2005-м. Из-за Карвальо в команде даже ввели ежедневное взвешивание по утрам. Однажды на сборах Сергей Игнашевич спрятал весы – Газзаев сразу же забрал у него капитанскую повязку.

Много лет спустя Карвальо признался, что очень любил сладкое и колу (по его же словам, выпивал по 6-8 литров в день). Хотя изначально придумал странную версию про злых врачей ЦСКА, коловших ему стероиды. Проблемы с весом никуда не ушли, а вскоре в основе ЦСКА появился 18-летний Алан Дзагоев. И про Карвальо все быстро забыли. В том числе и Газзаев.

Бразилец на полгода скатался в аренду в «Интернасьонал», в 2009-м немного побегал за ЦСКА (причем отдал по ассисту в финале Кубка и в Суперкубке России) и досидел контракт в аренде в катарском «Аль-Араби». В Бразилии Карвальо сменил 8 команд и закончил карьеру в 2018-м.

«У каждой истории есть свой жизненный цикл. Наверное, я не должен был подписывать новый контракт с ЦСКА, когда за мной пришли «Интер» и «Ман Сити», но я сделал это. Сейчас уже понимаю, что нужно было уезжать в другой клуб, попробовать себя на новом уровне. Но, несмотря ни на что, у нас сохранились прекрасные отношения с руководством, тренерами и игроками», – рассказывал футболист в недавнем интервью.

В 2020-м Карвальо организовал красивую историю – устроил благотворительный аукцион, где продал часть своих футболок. На вырученные деньги он купил продуктовые наборы для бразильцев, пострадавших от пандемии (многие лишились работы). Ушли даже коллекционная майка «Гремио» в честь 100-летия клуба и футболка ЦСКА из того самого матча с «Арсеналом».

В марте 2023 года пухлый Карвальо вернулся в ЦСКА – сыграть в товарищеском матче против 2DROTS (1:2). Техника на месте: 40-летний хавбек раздал несколько классных передач, играл пятками и едва не соорудил голевую.

Вагнер Лав, отвечая на вопрос о лучших партнерах за карьеру, назвал в числе первых двух Роналдиньо и Даниэла Карвальо. Символично, что оба выполняли похожие роли на поле, на чистом волшебстве разорвали в 2005-м и быстро сбавили из-за лени и проблем с режимом.

Фото: Russian Look/Global Look Press, ПФК ЦСКА