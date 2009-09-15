Даниэль Карвальо - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|79
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2009
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:3
|ЦСКА (Москва)
|21.10.2009
|90' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2009
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|ЦСКА (Москва)