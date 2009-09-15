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    Даниэль Карвальо - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Карвальо
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1983 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2009 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:3 ЦСКА (Москва)
    21.10.2009 90' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    15.09.2009 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:1 ЦСКА (Москва)
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