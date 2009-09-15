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Вольфсбург - ЦСКА
Вольфсбург - ЦСКА: обзор матча 15 сентября 2009
Вольфсбург
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
36'
Графите
40'
Графите (П)
86'
Графите
77'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - ЦСКА
Замена
М. Хасебе
️️️️
К. Гентнер
Замена
Х. Сантана
️️️️
Графите
ГОЛ! 3:1!
Графите
Пас отдал
К. Зиани
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Березуцкий
ГОЛ! 2:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
Гильерме
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Замена
К. Зиани
️️️️
О. Мартинс
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Графите
ГОЛ! 1:0!
Графите
Желтая карточка
Э. Рахимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Обафеми Мартинс
ЛВ
7
Жозуэ
(К)
ОП
8
Звездан Мисимович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Графите
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
42
Георгий Щенников
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
15
Барцальи
27
Ритер
7
Жозуэ
8
Мисимович
4
Гентнер
9
Мартинс
23
Графите
10
Джеко
4-1-4-1
35
Акинфеев
5
Шемберас
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
25
Рахимич
17
Красич
20
Алдонин
66
Дзагоев
42
Щенников
17
Гильерме
4
Гентнер
20
Хасебе
20
Хасебе
4
Гентнер
9
Мартинс
15
Зиани
15
Зиани
9
Мартинс
23
Графите
14
Сантана
14
Сантана
23
Графите
42
Щенников
5
Пилиев
5
Пилиев
42
Щенников
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
24
Березуцкий
15
Нецид
15
Нецид
24
Березуцкий
Остались в запасе
Вольфсбург
ЦСКА
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Вольфсбург - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Делегат:
Андреас Аккелидес (Кипр)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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