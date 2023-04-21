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    • Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь

    Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь

    Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что только один человек в московском клубе не пил алкоголь.

    – Когда ты рассказываешь про бывших одноклубников, в каждой истории так или иначе присутствует алкоголь. Назови хотя бы одного человека из твоего ЦСКА, который не пил.

    – Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность – главный специалист по международным отношениям]. А вообще команда, которая не пьет, не побеждает!

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +890

      3meeeD 2 часа назад

      Акинфеев не?он тогда щеглом же был

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