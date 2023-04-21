Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что только один человек в московском клубе не пил алкоголь.
– Когда ты рассказываешь про бывших одноклубников, в каждой истории так или иначе присутствует алкоголь. Назови хотя бы одного человека из твоего ЦСКА, который не пил.
– Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность – главный специалист по международным отношениям]. А вообще команда, которая не пьет, не побеждает!
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: Sport24