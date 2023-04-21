Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о пристрастиях президента московского клуба Евгения Гинера.
– Сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.
Гинер – человек очень умный, знающий. Кроме сигар он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно.
Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.
– Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?
– У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят – Вагнера, меня – и выражал свое восхищение.
Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: Sport24