Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о пристрастиях президента московского клуба Евгения Гинера.

– Сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.

Гинер – человек очень умный, знающий. Кроме сигар он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно.

Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.

– Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?

– У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят – Вагнера, меня – и выражал свое восхищение.

Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта.