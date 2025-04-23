У Карвальо не осталось наград, связанных с ЦСКА: известна причина

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо признался, что у него не осталось ни одной награды за период выступлений в составе армейцев.
«У меня было много всего из ЦСКА, но в мой дом проникли грабители и всe забрали. У меня были футболки в рамках, но они разбили их и унесли, ничего не осталось.
Это произошло достаточно давно, все мои трофеи – всe украли.
Единственное, что у меня осталось – награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА, которую я передал в клуб из-за риска повторной кражи», – сказал бразилец.
- Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
- Он провел за клуб 140 матчей, забив 26 голов и сделав 45 ассистов.
Источник: CSKA TV