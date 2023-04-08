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    «Быстренько он располнел»: Акинфеев не узнал экс-одноклубника Карвальо

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с Даниэлем Карвальо, который побывал на товарищеском матче с 2DROTS.

    – Ты успел пообщаться с Даниэлем Карвальо?

    – Я вначале не узнал, кто это там заходит, быстренько он располнел (улыбается).

    Мы поговорили в раздевалке и договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю – собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое.

    Уверен, что тогда даже не 15, а 30 тысяч придут на наш красавец-стадион, насладятся легендами, которые выйдут на поле. Дай Бог, чтобы у нас все получилось.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    08.04.2023 16:44
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