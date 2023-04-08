«Быстренько он располнел»: Акинфеев не узнал экс-одноклубника Карвальо

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с Даниэлем Карвальо, который побывал на товарищеском матче с 2DROTS.

– Ты успел пообщаться с Даниэлем Карвальо?

– Я вначале не узнал, кто это там заходит, быстренько он располнел (улыбается).

Мы поговорили в раздевалке и договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю – собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое.

Уверен, что тогда даже не 15, а 30 тысяч придут на наш красавец-стадион, насладятся легендами, которые выйдут на поле. Дай Бог, чтобы у нас все получилось.