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    Сухи: «С момента моего ухода из РФПЛ система игры ЦСКА серьезно изменилась»

    Капитан «Базеля» Марек Сухи поделился мнением о ЦСКА, с которым швейцарский клуб сыграет 18-го октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «По сравнению со временем, когда я играл за «Спартак» (2010-2014 – прим. «Бомбардира»), состав ЦСКА изменился процентов на 50, если не меньше. В оборону только Васин добавился, а остальные защитники остались прежними: Березуцкие и Игнашевич — в центре, Фернандес с Щенниковым – фланги. Против всех их я играл.

    А вот нападающих пока знаю только заочно. Оланаре неплох, молодые Чалов и Жамалетдинов прогрессируют. Головин хорошо выступает.

    Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчет на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности.

    Серьезно изменилась система игры «армейцев». Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой», — сказал 29-летний защитник.

    Ранее Сухи сказал, что хотел бы попасть в одну группу ЛЧ со «Спартаком».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 00:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 октября 2017, 11:44

      Олонаре (????) не плох ?. Тогда все понятно...

      -1
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      Рейтинг: +98

      truded 17 октября 2017, 10:50

      судя по комментам "бывших" и "ранее встречавшихся", клубы РФПЛ для всех как "груша для битья" и легкие очки..

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 17 октября 2017, 08:43

      Мда...интересный матч будет

      2
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 17 октября 2017, 03:13

      Все правильно сказал

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 октября 2017, 01:11

      Все хотят со Спартаком сыграть. Вдруг, Спартаку невезуха случится?

      2
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