Сухи: «С момента моего ухода из РФПЛ система игры ЦСКА серьезно изменилась»

Капитан «Базеля» Марек Сухи поделился мнением о ЦСКА, с которым швейцарский клуб сыграет 18-го октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«По сравнению со временем, когда я играл за «Спартак» (2010-2014 – прим. «Бомбардира»), состав ЦСКА изменился процентов на 50, если не меньше. В оборону только Васин добавился, а остальные защитники остались прежними: Березуцкие и Игнашевич — в центре, Фернандес с Щенниковым – фланги. Против всех их я играл.

А вот нападающих пока знаю только заочно. Оланаре неплох, молодые Чалов и Жамалетдинов прогрессируют. Головин хорошо выступает.

Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчет на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности.

Серьезно изменилась система игры «армейцев». Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой», — сказал 29-летний защитник.

Ранее Сухи сказал, что хотел бы попасть в одну группу ЛЧ со «Спартаком».