Сухи – перед матчем с ЦСКА: «Хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»

Защитник «Базеля» Марек Сухи поделился впечатлениями от возвращения в Москву. С января 2010 год по июль 2014 чех выступал за «Спартак». В среду швейцарский клуб сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со «Спартаком», побывать на новой арене клуба. Вместо этого посмотрим новый стадион ЦСКА — тоже неплохо.



По хайлайтам следил за матчами бывших одноклубников в первых турах. Сожалею, что «Спартаку» не удалось выиграть в Мариборе. Шансы были, не получилось. А в домашней игре с «Ливерпулем», думаю, парни и одному очку остались рады. Англичане сильно сыграли – «Спартаку» пришлось непросто. Думаю, определяющими для красно-белых станут встречи с «Севильей». Шансы у «Спартака» есть, и хорошие», — сказал 29-летний Сухи.

Игрок провел за красно-белых 84 матча, забив пять голов. В составе команды стал серебряным призером РФПЛ-2013/14.