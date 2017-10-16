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    Сухи – перед матчем с ЦСКА: «Хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»

    Защитник «Базеля» Марек Сухи поделился впечатлениями от возвращения в Москву. С января 2010 год по июль 2014 чех выступал за «Спартак». В среду швейцарский клуб сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Желание проведать Москву возникало не раз – удобного случая не подворачивалось. Спасибо жребию Лиги чемпионов за возможность вернуться в Россию. Конечно, мне хотелось попасть в одну группу со «Спартаком», побывать на новой арене клуба. Вместо этого посмотрим новый стадион ЦСКА — тоже неплохо.

    По хайлайтам следил за матчами бывших одноклубников в первых турах. Сожалею, что «Спартаку» не удалось выиграть в Мариборе. Шансы были, не получилось. А в домашней игре с «Ливерпулем», думаю, парни и одному очку остались рады. Англичане сильно сыграли – «Спартаку» пришлось непросто. Думаю, определяющими для красно-белых станут встречи с «Севильей». Шансы у «Спартака» есть, и хорошие», — сказал 29-летний Сухи.

    Игрок провел за красно-белых 84 матча, забив пять голов. В составе команды стал серебряным призером РФПЛ-2013/14.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 17 октября 2017, 05:58

      Хотелось попасть - попал. ЦСКА их черепашьим футболом задавит и рекошетами порвет. Особенно еврейская черепаха натхо - угловой подавать может 3- 5 минут и валяться на поле до 10 мин. Вперёд чепакони

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 17 октября 2017, 00:16

      И тебе удачи , но не с нашими клубами !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 23:07

      Приятно слышать что зарубежный игрок скучает по нашему российскому клубу.

      5
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