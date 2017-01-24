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    Сухи: «Конечно, я фанат «Спартака». Надеюсь, он наконец-то завоюет чемпионство»

    Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи, защищающий в настоящее время цвета «Базеля», подчеркнул, что является поклонником красно-белых. Чех пожелал подопечным Массимо Карреры завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Конечно, я фанат «Спартака». Знаю, как сейчас выглядит таблица чемпионата России. Очень рад за команду. Надеюсь, во второй половине сезона «Спартак» подтвердит это и наконец-то станет чемпионом», – сказал Сухи в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    По итогам 17-ти туров «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 00:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      alex1004 24 января 2017, 08:45

      А как на это надеются болельщики Спартака... Но, как говориться будем посмотреть что из этого получится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 января 2017, 06:47

      Мы все хотим этого.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 января 2017, 06:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перебьются - не дождуться !!!

      -6
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