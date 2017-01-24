Сухи: «Конечно, я фанат «Спартака». Надеюсь, он наконец-то завоюет чемпионство»

Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи, защищающий в настоящее время цвета «Базеля», подчеркнул, что является поклонником красно-белых. Чех пожелал подопечным Массимо Карреры завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

«Конечно, я фанат «Спартака». Знаю, как сейчас выглядит таблица чемпионата России. Очень рад за команду. Надеюсь, во второй половине сезона «Спартак» подтвердит это и наконец-то станет чемпионом», – сказал Сухи в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

По итогам 17-ти туров «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.