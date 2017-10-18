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  • Жамалетдинов, Миланов, Головин – в старте ЦСКА на игру с «Базелем»; Сухи – капитан гостей

Жамалетдинов, Миланов, Головин – в старте ЦСКА на игру с «Базелем»; Сухи – капитан гостей

18 октября 2017, 20:23
10

Стал известен состав московского ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля». Швейцарцы также огласили свои стартовые сочетания.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

«Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен, Айети, Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в столице, который начнется в 21:45 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Twitter
Лига чемпионов ЦСКА Базель Сухи Марек Миланов Георгий Головин Александр Жамалетдинов Тимур
Комментарии (10)
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insider_retro
1508347967
Состав почти оптимальный! Тренер доверил им самое заветное – вырвать у сыроделов нужную победу!! Верю, что не дрогнут и добудут нужный результат!!
Ответить
ilichkadr
1508348743
Давайте коняшки под напрягитесь. Спартак с задачей справился. Теперь слово за вами!!!
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RBW_
1508349203
Вперёд Гусары!!! Е...ть и резать!!)
Ответить
Dellleone
1508349405
Вперед ЦСКА мы с тобой !!! Вся Россия сегодня за тебя !
Ответить
Serjoga
1508349714
Как у Спартака голов сегодня не будет! Но, надеюсь на стандартные 1:0! Ну в крайнем случае 2:1! Это армейцам по силам!
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батог
1508350849
Состав вроде не плохой! Табун должен Базель затоптать!!! Вперед ЦСКА!!!
Ответить
KKH
1508351437
ЦСКА вперёд!!! Вчера Спартак молодец, сегодня и вы не подкачайте!!! Сегодня болеею за вас!!!
Ответить
yarik1_78
1508351804
Что то я очкую!
Ответить
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