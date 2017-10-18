Жамалетдинов, Миланов, Головин – в старте ЦСКА на игру с «Базелем»; Сухи – капитан гостей

Стал известен состав московского ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля». Швейцарцы также огласили свои стартовые сочетания.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

«Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен, Айети, Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в столице, который начнется в 21:45 по Москве.

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