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    Жамалетдинов, Миланов, Головин – в старте ЦСКА на игру с «Базелем»; Сухи – капитан гостей

    Стал известен состав московского ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля». Швейцарцы также огласили свои стартовые сочетания.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

    «Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен, Айети, Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в столице, который начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    18.10.2017 20:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 октября 2017, 21:36

      Что то я очкую!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      KKH 18 октября 2017, 21:30

      ЦСКА вперёд!!! Вчера Спартак молодец, сегодня и вы не подкачайте!!! Сегодня болеею за вас!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 октября 2017, 21:20

      Состав вроде не плохой! Табун должен Базель затоптать!!! Вперед ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2017, 21:01

      Как у Спартака голов сегодня не будет! Но, надеюсь на стандартные 1:0! Ну в крайнем случае 2:1! Это армейцам по силам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 октября 2017, 20:56

      Вперед ЦСКА мы с тобой !!! Вся Россия сегодня за тебя !

      5
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 18 октября 2017, 20:53

      Вперёд Гусары!!! Е...ть и резать!!)

      5
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      Рейтинг: +18228

      ilichkadr 18 октября 2017, 20:45

      Давайте коняшки под напрягитесь. Спартак с задачей справился. Теперь слово за вами!!!

      7
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 20:32

      Состав почти оптимальный! Тренер доверил им самое заветное – вырвать у сыроделов нужную победу!! Верю, что не дрогнут и добудут нужный результат!!

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Боцман59rus 18 октября 2017, 21:00

      Я за все и не за кого...)) За всех наших!!

      3
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