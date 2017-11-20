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Сухи рекомендует Головину ехать в Европу

20 ноября 2017, 07:19
6

Капитан «Базеля» Марек Сухи считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в Европе. По его словам, 21-летний футболист выделяется на общем фоне команды.

— В ЦСКА сейчас выступает немало молодых россиян. Кто из новичков красно-синих выделился в противостоянии с «Базелем»?

— Я слежу за европейским футболом, поэтому выделю не только по играм с «Базелем», а в целом. На мой взгляд, на достаточно высоком уровне выступает Александр Головин. Среди молодых игроков ЦСКА он заметно выделяется — видно, что парень умеет играть в футбол. У него очень хороший дриблинг, мяч у Головина отобрать очень сложно.

— Как думаете, он созрел для переезда в более сильный европейский чемпионат?

— Думаю, да. Наверное, ему нужно попробовать свои силы в Европе.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Базель Сухи Марек Головин Александр
Комментарии (6)
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Обер-КанцлерЪ
1511154167
До ЧМ-18 никто из наших за бугор не поедет, потому что есть большой риск сесть там на лавку и пролететь мимо мундиаля ! А вот если после ЧМ никто не уедет в Европу - это будет очень печально.
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vladimir-7
1511158839
Будут предложения, вот тогда и нужно решать куда и когда ехать. А А. Головину нужно постоянно играть на высоком уровне, понимая, что за ним наблюдают, да и не только за ним, а и за другими игроками из России.
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RamonCSKA
1511168454
ну так я поначалу как то не замечал головина ,думал что он такого то делает что его сватают в европу ,но присмотрелся и реально у него класс очень высокий пл самой работе с мячом
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bset
1511168455
Если хотя бы из группы выйдем на ЧМ, у Смолова, Головина будут шансы уехать. Может еще пару ярких игроков добавятся. Тот же Дзагоев рвется.
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