Сухи рекомендует Головину ехать в Европу

Капитан «Базеля» Марек Сухи считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в Европе. По его словам, 21-летний футболист выделяется на общем фоне команды.

— В ЦСКА сейчас выступает немало молодых россиян. Кто из новичков красно-синих выделился в противостоянии с «Базелем»?

— Я слежу за европейским футболом, поэтому выделю не только по играм с «Базелем», а в целом. На мой взгляд, на достаточно высоком уровне выступает Александр Головин. Среди молодых игроков ЦСКА он заметно выделяется — видно, что парень умеет играть в футбол. У него очень хороший дриблинг, мяч у Головина отобрать очень сложно.

— Как думаете, он созрел для переезда в более сильный европейский чемпионат?

— Думаю, да. Наверное, ему нужно попробовать свои силы в Европе.