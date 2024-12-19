Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Чехия. Синот Лига 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Copa del Sol 2011 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009