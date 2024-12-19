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Марек Сухи - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1988 (38), Прага
#17 | Защитник
183 см | 80 кг
Чехия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Мольде
4 : 3
19.12.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
5'
Лига конференций, 5 тур
Млада Болеслав
1 : 0
12.12.2024
Ягеллония
1' - 90'
32'
Лига конференций, 4 тур
Млада Болеслав
2 : 1
28.11.2024
Бетис
1' - 90'
16'
Лига конференций, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
07.11.2024
Млада Болеслав
1' - 85'
Лига конференций, 2 тур
Млада Болеслав
0 : 1
24.10.2024
Лугано
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Ноа
2 : 0
03.10.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
88'
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
2 : 4
15.08.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Млада Болеслав
1 : 1
08.08.2024
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ТрансИНВЕСТ
0 : 1
01.08.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
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