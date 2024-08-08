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Лига конференций 2026/2027
Млада Болеслав - Хапоэль БШ
Млада Болеслав - Хапоэль БШ: обзор матча 08 августа 2024
Млада Болеслав
08.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
39'
П. Выдра (П)
50'
Т. Йосефи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Хапоэль БШ
Замена
M. Králik
️️️️
М. Сухи
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Шушеначев
90'
+1
Желтая карточка
Э. Лопеш
86'
Замена
Э. Перец
️️️️
З. Ахмед
Замена
Б. Сакала
️️️️
D. Langhamer
77'
Замена
S. John
️️️️
Д. Маречек
77'
73'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
A. Turgeman
73'
Замена
A. Sefer
️️️️
Т. Йосефи
64'
Замена
К. Кангва
️️️️
Ш. Элиас
Замена
J. Buryán
️️️️
L. Masek
64'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Т. Ладра
64'
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Йосефи
Пас отдал
З. Ахмед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Выдра
39'
36'
Желтая карточка
A. Turgeman
Желтая карточка
Д. Костка
25'
Желтая карточка
L. Masek
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
19
Tomas Kral
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
19
Василь Кусей
ЛВ
18
Томаш Ладра
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
9
L. Masek
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
5
Ор Блориан
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Захи Ахмед
ЦП
8
Roy Gordana
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
ЦП
70
Jan Buryán
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Хапоэль БШ
25
Ben Gordin
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
7
Эльель Перец
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-3-3-2
19
17
Сухи
26
Выдра
18
Ладра
28
37
Маречек
19
Кусей
22
Фулнек
31
Костка
29
9
4-1-2-3
55
Элиаси
5
Блориан
18
Тиби
22
Лопеш
2
Мизрахи
19
Элиас
30
Йосефи
9
Ахмед
17
77
Хатуэль
8
28
6
Сакала
6
Сакала
28
9
70
70
9
18
Ладра
10
Пулькраб
10
Пулькраб
18
Ладра
17
Сухи
3
3
17
Сухи
37
Маречек
20
20
37
Маречек
19
Элиас
42
Кангва
42
Кангва
19
Элиас
9
Ахмед
7
Перец
7
Перец
9
Ахмед
30
Йосефи
7
7
30
Йосефи
17
11
Шушеначев
11
Шушеначев
17
Остались в запасе
Млада Болеслав
Хапоэль БШ
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
29
Matyáš Vojta
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
25
Ben Gordin
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
29
Matyáš Vojta
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
25
Ben Gordin
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Млада Болеслав - Хапоэль БШ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
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