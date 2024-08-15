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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Млада Болеслав
Хапоэль БШ - Млада Болеслав: обзор матча 15 августа 2024
Хапоэль БШ
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Млада Болеслав
11'
З. Ахмед
42'
A. Turgeman
49'
Т. Ладра
59'
M. Králik
82'
Т. Ладра
90'
В. Кусей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Млада Болеслав
Красная карточка
Ш. Элиас
90'
+9
90'
+7
Замена
V. Stransky
️️️️
D. Langhamer
90'
+5
Замена
М. Матейовски
️️️️
В. Кусей
90'
+4
Желтая карточка
M. Trmal
Вторая желтая
А. Шушеначев
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:4!
В. Кусей
Пас отдал
М. Пулькраб
86'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Т. Ладра
82'
ГОЛ! 2:3!
Т. Ладра
Желтая карточка
А. Шушеначев
81'
Замена
М. Барейро
️️️️
З. Ахмед
75'
Желтая карточка
К. Кангва
74'
Вторая желтая
Э. Тиби
74'
Желтая карточка
О. Блориан
71'
69'
Желтая карточка
П. Выдра
Замена
Ш. Элиас
️️️️
Т. Йосефи
63'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
A. Turgeman
63'
Желтая карточка
Э. Лопеш
62'
59'
ГОЛ! 2:2!
M. Králik
Пас отдал
В. Кусей
49'
ГОЛ! 2:1!
Т. Ладра
Пас отдал
Д. Маречек
46'
Замена
Д. Маречек
️️️️
L. Masek
46'
Замена
S. John
️️️️
J. Buryán
ГОЛ! 2:0!
A. Turgeman
Пас отдал
Т. Йосефи
42'
Желтая карточка
Э. Тиби
35'
Желтая карточка
R. Gordana
15'
ГОЛ! 1:0!
З. Ахмед
Пас отдал
Э. Лопеш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
5
Ор Блориан
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
9
Захи Ахмед
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Roy Gordana
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Млада Болеслав
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Tomas Kral
ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
28
Daniel Langhamer
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
25
Ben Gordin
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
24
Guy Badash
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
14
Paul Arnold Garita
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
4-3-3
55
Элиаси
2
Мизрахи
18
Тиби
22
Лопеш
5
Блориан
42
Кангва
9
Ахмед
30
Йосефи
17
77
Хатуэль
8
2-2-3-4
26
Выдра
19
28
18
Ладра
31
Костка
19
Кусей
22
Фулнек
3
9
70
29
9
Ахмед
35
Барейро
35
Барейро
9
Ахмед
30
Йосефи
19
Элиас
19
Элиас
30
Йосефи
17
11
Шушеначев
11
Шушеначев
17
19
Кусей
8
Матейовски
8
Матейовски
19
Кусей
9
37
Маречек
37
Маречек
9
18
Ладра
10
Пулькраб
10
Пулькраб
18
Ладра
28
12
12
28
70
20
20
70
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Млада Болеслав
1
Офир Марсиано
ВР
25
Ben Gordin
ВР
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
24
Guy Badash
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
14
Paul Arnold Garita
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
25
Ben Gordin
ВР
70
Déinner Quiñones
ЦП
11
Амир Ганах
ЦП
24
Guy Badash
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
14
Paul Arnold Garita
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Хапоэль БШ - Млада Болеслав
6
3
2
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Joonas Jaanovits, Estonia
Стадион:
Toto Turner Stadium, Beersheba
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