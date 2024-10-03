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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - Млада Болеслав
Ноа - Млада Болеслав: обзор матча 03 октября 2024
Ноа
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Млада Болеслав
58'
М. Айяс
76'
В. Пинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноа - Млада Болеслав
Замена
Г. Петросян
️️️️
В. Пинсон
90'
+3
89'
Замена
М. Матейовски
️️️️
V. Stransky
Желтая карточка
Г. Сангаре
87'
82'
Замена
V. Stransky
️️️️
L. Masek
79'
Желтая карточка
П. Выдра
ГОЛ! 2:0!
В. Пинсон
Пас отдал
Г. Грегориу
76'
75'
Замена
Б. Сакала
️️️️
D. Donát
75'
Замена
Д. Маречек
️️️️
D. Langhamer
74'
Замена
T. Kral
️️️️
M. Králik
Замена
Э. Чинари
️️️️
М. Айяс
69'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
И. Улад Омар
69'
Замена
Г. Манвелян
️️️️
B. Mendoza
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Айяс
Пас отдал
В. Пинсон
58'
40'
Желтая карточка
D. Langhamer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
(К)
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Bryan Mendoza
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Млада Болеслав
26
Патрик Выдра
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К)
ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
18
Томаш Ладра
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
3
Martin Králik
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
22
Эралдо Чинари
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Млада Болеслав
19
Tomas Kral
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
2-1-4-3
1
Чанчаревич
37
Силва
3
Мурадян
17
Сангаре
14
88
Брайс
11
Омар
4
Тораринссон
9
Айяс
7
Феррейра
93
Пинсон
3-2-3-3
26
Выдра
13
17
Сухи
18
Ладра
28
31
Костка
19
Кусей
22
Фулнек
9
29
3
9
Айяс
22
Чинари
22
Чинари
9
Айяс
14
14
Манвелян
14
Манвелян
14
93
Пинсон
9
Петросян
9
Петросян
93
Пинсон
11
Омар
9
Грегориу
9
Грегориу
11
Омар
3
19
19
3
13
6
Сакала
6
Сакала
13
8
Матейовски
8
Матейовски
28
37
Маречек
37
Маречек
28
9
12
12
9
Остались в запасе
Ноа
Млада Болеслав
92
Алексей Площадный
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Главный тренер
Руй Мота
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Остались в запасе
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Ноа - Млада Болеслав
1
2
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
6
Офсайды
2
1
Количество передач
487
407
Сейвы
6
7
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
12
7
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.52
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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