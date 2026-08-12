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«Сьон» — «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:55
Сьон - Ноа
13 авг. 2026, четверг 21:15 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.55
«Ноа» не проиграет (Х2)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Сьоном» и «Ноа» пройдет 13 августа в Сьоне на стадионе «Турбильон». Хозяева из Швейцарии подходят к игре после ничьей в первом матче (2-2) и находятся в феноменальной форме – они не проигрывают в 19 из 21 последних матчей и забивают в 21 встрече подряд. Гости из Армении, напротив, также демонстрируют впечатляющую стабильность: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в каждой из них. Первая встреча оставила интригу, и теперь на «Турбильоне» решится, кто пройдет в следующий раунд. Кто же сумеет взять верх – швейцарский гранд, опирающийся на домашнюю поддержку, или армянский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Сьона» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующая мощь. Швейцарский клуб не проигрывает в 19 из 21 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,80 гола за матч, а также забивает в 21 последней встрече. В первом матче «Сьон» сыграл вничью на выезде (2-2), сумев забить два гола на поле соперника, что дает им преимущество за счет гостевых голов – теперь даже ничья со счетом 0-0 или 1-1 выведет их в следующий раунд. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, а в последних матчах чемпионата Швейцарии «Сьон» пропускал от «Вадуца» (3-2) и «Янг Бойз» (2-4). Это означает, что «Ноа» имеет все шансы забить на выезде, что может создать интригу.

«Ноа» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Армянский клуб не проигрывает в десяти последних матчах, а его атака действует результативно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола за матч и забивают в десяти встречах подряд. В первом матче «Ноа» сыграл вничью на своем поле (2-2), не позволив сопернику уйти с победой. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В чемпионате Армении команда показывает стабильные результаты: победы над «Шираком» (4-3) и «Сюником» (3-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд «Ноа» необходимо побеждать с любым счетом или сыграть вничью со счетом 3-3 и выше, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сьон» силен в атаке, но его защита уязвима, тогда как «Ноа» стабилен и опасен на выезде. Хозяева имеют преимущество за счет гостевых голов, но их оборонительные проблемы дают гостям шанс на успех. Учитывая, что «Сьону» достаточно ничьей 0-0 или 1-1, они могут играть более осторожно, что может привести к ничейному исходу. Однако атакующий потенциал обеих команд и их длительные голевые серии (21 матч у Сьона и 10 у Ноа) намекают на то, что голы будут с обеих сторон. В такой ситуации фаворита выделить сложно, но небольшим преимуществом обладают хозяева за счет домашнего поля и гостевого гола.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) была зафиксирована ничья 2-2 на поле «Ноа», что оставляет все шансы для обеих команд перед ответной игрой. Текущая форма «Сьона» впечатляет: команда не проигрывает в 19 из 21 последних матчей и забивает в 21 встрече подряд. «Ноа» также стабилен: десять матчей без поражений и десять матчей с голами. Обе команды демонстрируют атакующий футбол и имеют проблемы в защите, что делает матч открытым и обещает голы с обеих сторон.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Сьон
2 : 1
13.08.2026
Ноа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
2 : 2
06.08.2026
Сьон
Лига конференций, 3 раунд
Сьон
2 : 1
13.08.2026
Ноа
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
2 : 2
06.08.2026
Сьон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
19
Франк Сурдез
ЛФ
13
Уинсли Ботели
ЦФ
33
Рилинд Нивокази
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Ноа
99
Даниэль Фигейра
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
14
Такуто Осима
ОП
17
Густаво Сангаре
ОП
98
Брайан Оддеи
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
7
Элдер Феррейра
(К) ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
Сьон
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
37
Фоде Силла
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
Ноа
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
23
Арам Хамоян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
K. Doumbia
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Расьоппи
6
Сиприано
5
Соу
17
Крониг
14
Лаванчи
88
Кабакалман
8
Балтасар
7
Шуареф
19
Сурдез
33
Нивокази
13
Ботели
4-2-2-2
99
Фигейра
6
Боакье
39
Сайнтини
3
Мурадян
33
Суалехе
14
Осима
17
Сангаре
98
Оддеи
44
Яколиш
7
Феррейра
14
Манвелян
19
Сурдез
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Сурдез
33
Нивокази
10
Кололли
10
Кололли
33
Нивокази
13
Ботели
9
Лукембила
9
Лукембила
13
Ботели
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
14
Манвелян
23
Хамоян
23
Хамоян
14
Манвелян
98
Оддеи
20
Костаке
20
Костаке
98
Оддеи
44
Яколиш
18
18
44
Яколиш
3
Мурадян
21
21
3
Мурадян
14
Осима
8
Лазетич
8
Лазетич
14
Осима
Остались в запасе
Сьон
Ноа
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Остались в запасе
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Сандро Перкович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ноа» не проиграет. Армянский клуб находится в отличной форме (десять матчей без поражений, десять матчей с голами), стабильно забивает на выезде и уже показал в первом матче, что способен создать проблемы «Сьону». Хозяева, несмотря на преимущество за счет гостевых голов, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в среднем 1,60 гола за игру), что позволяет гостям рассчитывать как минимум на ничью. Учитывая, что «Сьону» достаточно минимальной ничьей, они могут играть осторожно, но атакующий потенциал «Ноа» должен принести им как минимум один гол. Ставка: «Ноа» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Сьоном» и «Ноа» состоится 13 августа 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон» и начнется в 21-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.55
«Ноа» не проиграет (Х2)
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Ноа Сьон
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