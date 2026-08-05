Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между армянским «Ноа» и швейцарским «Сьоном» пройдет 6 августа 2026 года в Ереване на стадионе «Котайк». Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в восьми последних матчах и забивают в восьми последних встречах, а гости демонстрируют феноменальную стабильность – не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и забивают в 19 последних встречах. При этом «Сьон» имеет более мощную атаку – в среднем 2.80 гола за последние пять игр, тогда как «Ноа» полагается на надежную оборону – в среднем 0.40 пропущенного за тот же отрезок. Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать упорным противостоянием. Сможет ли «Ноа» использовать фактор домашнего поля и свою организованную защиту, чтобы сдержать атаки гостей, или «Сьон» продолжит свою голевую серию и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Ноа» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в восьми последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах армянский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил всего 2 (0.40), демонстрируя мощную атаку и надежную оборону. В Лиге Конференций «Ноа» уверенно прошел молдавский «Зимбру» (2:1 дома, 1:1 на выезде), показав характер и умение добиваться результата. В чемпионате Армении команда также уверенно стартовала, обыграв «Сюник» (3:0). Домашняя поддержка на стадионе «Котайк» станет серьезным преимуществом, но уровень сопротивления в армянском чемпионате несопоставим с еврокубковым, и «Ноа» предстоит серьезная проверка против одного из лидеров швейцарского футбола.

«Сьон» находится в отличной форме и подходит к игре с феноменальной статистикой. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и забивает в 19 последних встречах, что говорит о невероятной стабильности. В последних пяти играх швейцарский клуб забил 14 голов (в среднем 2.80 за игру) и пропустил 5 (1.00), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. В Лиге Конференций «Сьон» разгромил БАТЭ (4:0 дома, 1:1 на выезде), подтвердив свой высокий уровень. В чемпионате Швейцарии команда стартовала с победы над «Люцерном» (3:0), несмотря на поражение от «Янг Бойз» (2:4). Класс игроков, опыт еврокубков и атакующая мощь делают «Сьон» фаворитом, но его оборона не всегда надежна, что дает шансы хозяевам.

Итоговый вывод: «Сьон» является фаворитом благодаря более высокому классу, опыту и атакующей мощи. «Ноа» способен дать бой за счет домашнего поля и надежной обороны, но атакующий потенциал гостей должен взять верх. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Сьона», при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Сьон» находится в лучшей атакующей форме и имеет более высокий уровень, тогда как «Ноа» полагается на оборонительную дисциплину и домашнее поле. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Сьон» забивает в 19 последних матчах, а «Ноа» пропускает в среднем 0.40 гола за последние пять игр, это обещает противостояние атаки и обороны, где класс гостей должен сыграть решающую роль.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 3 раунд Ноа 2 : 2 Сьон Лига конференций, 3 раунд Ноа 2 : 2 Сьон

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Сьона», его мощную атаку и опыт еврокубков, а также надежную оборону «Ноа» и преимущество домашнего поля, мы прогнозируем минимальную победу гостей в первом матче. Швейцарский клуб забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свое атакующее преимущество, чтобы пробить организованную защиту армян. «Ноа» способен дать бой и даже отличиться, но разница в уровне должна сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Сьона» с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ноа» и «Сьоном» состоится 6 августа 2026 года в Ереване на стадионе «Котайк» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.