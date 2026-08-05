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«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:17
Ноа - Сьон
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Сьона»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между армянским «Ноа» и швейцарским «Сьоном» пройдет 6 августа 2026 года в Ереване на стадионе «Котайк». Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в восьми последних матчах и забивают в восьми последних встречах, а гости демонстрируют феноменальную стабильность – не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и забивают в 19 последних встречах. При этом «Сьон» имеет более мощную атаку – в среднем 2.80 гола за последние пять игр, тогда как «Ноа» полагается на надежную оборону – в среднем 0.40 пропущенного за тот же отрезок. Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать упорным противостоянием. Сможет ли «Ноа» использовать фактор домашнего поля и свою организованную защиту, чтобы сдержать атаки гостей, или «Сьон» продолжит свою голевую серию и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Ноа» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в восьми последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах армянский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил всего 2 (0.40), демонстрируя мощную атаку и надежную оборону. В Лиге Конференций «Ноа» уверенно прошел молдавский «Зимбру» (2:1 дома, 1:1 на выезде), показав характер и умение добиваться результата. В чемпионате Армении команда также уверенно стартовала, обыграв «Сюник» (3:0). Домашняя поддержка на стадионе «Котайк» станет серьезным преимуществом, но уровень сопротивления в армянском чемпионате несопоставим с еврокубковым, и «Ноа» предстоит серьезная проверка против одного из лидеров швейцарского футбола.

«Сьон» находится в отличной форме и подходит к игре с феноменальной статистикой. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и забивает в 19 последних встречах, что говорит о невероятной стабильности. В последних пяти играх швейцарский клуб забил 14 голов (в среднем 2.80 за игру) и пропустил 5 (1.00), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. В Лиге Конференций «Сьон» разгромил БАТЭ (4:0 дома, 1:1 на выезде), подтвердив свой высокий уровень. В чемпионате Швейцарии команда стартовала с победы над «Люцерном» (3:0), несмотря на поражение от «Янг Бойз» (2:4). Класс игроков, опыт еврокубков и атакующая мощь делают «Сьон» фаворитом, но его оборона не всегда надежна, что дает шансы хозяевам.

Итоговый вывод: «Сьон» является фаворитом благодаря более высокому классу, опыту и атакующей мощи. «Ноа» способен дать бой за счет домашнего поля и надежной обороны, но атакующий потенциал гостей должен взять верх. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Сьона», при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Сьон» находится в лучшей атакующей форме и имеет более высокий уровень, тогда как «Ноа» полагается на оборонительную дисциплину и домашнее поле. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Сьон» забивает в 19 последних матчах, а «Ноа» пропускает в среднем 0.40 гола за последние пять игр, это обещает противостояние атаки и обороны, где класс гостей должен сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
2 : 2
06.08.2026
Сьон
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
2 : 2
06.08.2026
Сьон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
99
Даниэль Фигейра
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
4
Stone Muzalimoja Mambo
ЦЗ
14
Такуто Осима
ОП
17
Густаво Сангаре
ОП
19
Оганес Амбарцумян
(К) ЦП
44
Марин Яколиш
ЛВ
10
Гор Манвелян
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЛФ
13
W. Boteli
ЦФ
33
R. Nivokazi
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Ноа
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
23
Арам Хамоян
ОП
20
Валентин Костаке
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
18
K. Doumbia
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
Сьон
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
3-2-1-1-3
99
Фигейра
33
Суалехе
4
39
Сайнтини
14
Осима
17
Сангаре
19
Амбарцумян
44
Яколиш
7
Феррейра
9
Гонсалес
10
Манвелян
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
14
Лаванчи
17
Крониг
5
Соу
88
Кабакалман
8
Балтасар
20
Хефти
7
Шуареф
33
13
19
Сурдез
10
Манвелян
3
Мурадян
3
Мурадян
10
Манвелян
19
Амбарцумян
6
Боакье
6
Боакье
19
Амбарцумян
Лазетич
20
Костаке
20
Костаке
Лазетич
33
Суалехе
21
21
33
Суалехе
8
Лазетич
8
Лазетич
33
6
Сиприано
6
Сиприано
33
19
Сурдез
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Сурдез
7
Шуареф
9
Лукембила
9
Лукембила
7
Шуареф
13
29
Бердаес
29
Бердаес
13
Остались в запасе
Ноа
Сьон
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
98
Брайан Оддеи
ПВ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
18
K. Doumbia
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
24
Damien Möschinger
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
5
M. Avetisyan
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
98
Брайан Оддеи
ПВ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
18
K. Doumbia
ЦФ
57
A. Gareginyan
ЦФ
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
24
Damien Möschinger
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
Главный тренер
Дидье Толо

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Сьона», его мощную атаку и опыт еврокубков, а также надежную оборону «Ноа» и преимущество домашнего поля, мы прогнозируем минимальную победу гостей в первом матче. Швейцарский клуб забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свое атакующее преимущество, чтобы пробить организованную защиту армян. «Ноа» способен дать бой и даже отличиться, но разница в уровне должна сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Сьона» с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ноа» и «Сьоном» состоится 6 августа 2026 года в Ереване на стадионе «Котайк» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.35
Победа «Сьона»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Сьон Ноа
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