Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Млада Болеслав - Лугано
Млада Болеслав - Лугано: обзор матча 24 октября 2024
Млада Болеслав
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
38'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Лугано
90'
+8
Желтая карточка
М. Боттани
90'
+1
Замена
Д. Сантуш
️️️️
У. Бизлими
90'
+1
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
Р. Штеффен
84'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
А. Гргич
Замена
Д. Маречек
️️️️
Я. Фулнек
84'
Пенальти не реализован!
П. Выдра
81'
78'
Желтая карточка
А. Хайдари
74'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Х. Маю
74'
Замена
М. Боттани
️️️️
И. Алиседа
Замена
V. Stransky
️️️️
Б. Сакала
65'
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
19
Tomas Kral
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К)
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
19
Василь Кусей
ЛВ
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
9
L. Masek
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
(К)
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Лугано
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
3-1-1-3-3
19
17
Сухи
26
Выдра
6
Сакала
18
Ладра
19
Кусей
22
Фулнек
31
Костка
3
29
9
2-2-4-2
1
Сайпи
21
Хайдари
26
Маркеш
6
Пападопулос
20
Думбия
8
Гргич
25
Бизлими
14
Маю
2
11
Штеффен
31
Алиседа
22
Фулнек
37
Маречек
37
Маречек
22
Фулнек
6
Сакала
12
12
6
Сакала
11
Штеффен
17
Маи
17
Маи
11
Штеффен
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
27
Сантуш
27
Сантуш
25
Бизлими
31
Алиседа
10
Боттани
10
Боттани
31
Алиседа
14
Маю
93
93
14
Маю
Остались в запасе
Млада Болеслав
Лугано
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Млада Болеслав - Лугано
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
3
Количество передач
389
653
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.19
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Лугано
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+