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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пакш - Млада Болеслав
Пакш - Млада Болеслав: обзор матча 29 августа 2024
Пакш
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
48'
Л. Джаво
55'
M. Králik
90+2'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Млада Болеслав
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Пулькраб
Пас отдал
D. Langhamer
90'
Замена
D. Donát
️️️️
Б. Сакала
90'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Т. Ладра
88'
Желтая карточка
М. Сухи
85'
Желтая карточка
М. Пулькраб
81'
Желтая карточка
M. Trmal
79'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
В. Кусей
78'
Замена
A. Kadlec
️️️️
Я. Фулнек
Замена
Б. Сабо
️️️️
J. Szabó
76'
Замена
B. Balogh
️️️️
Б. Вечеи
68'
64'
Замена
D. Langhamer
️️️️
Л. Джаво
Замена
E. Silye
️️️️
Z. Haraszti
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
M. Králik
Пас отдал
Т. Ладра
Желтая карточка
Б. Этвеш
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
29
Barna Tóth
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Млада Болеслав
26
Патрик Выдра
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К)
ЦЗ
19
Tomas Kral
ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Пакш
89
Vilmos Borsos
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Млада Болеслав
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
3-3-1-3
25
30
14
Осват
2
21
5
Вечеи
26
23
Этвеш
26
10
29
3-1-1-3-3
26
Выдра
17
Сухи
19
6
Сакала
18
Ладра
31
Костка
19
Кусей
22
Фулнек
3
29
44
Джаво
10
14
14
10
30
80
Сабо
80
Сабо
30
5
Вечеи
8
8
5
Вечеи
22
Фулнек
25
25
22
Фулнек
6
Сакала
13
13
6
Сакала
18
Ладра
8
Матейовски
8
Матейовски
18
Ладра
44
Джаво
28
28
44
Джаво
19
Кусей
10
Пулькраб
10
Пулькраб
19
Кусей
Остались в запасе
Пакш
Млада Болеслав
89
Vilmos Borsos
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
37
Даниэль Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
89
Vilmos Borsos
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Остались в запасе
37
Даниэль Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Пакш - Млада Болеслав
1
3
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
14
Офсайды
1
1
Количество передач
408
432
Сейвы
6
8
Точность передач %
67
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Fehérvári úti stadion, Paks
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