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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Млада Болеслав - Пакш
Млада Болеслав - Пакш: обзор матча 22 августа 2024
Млада Болеслав
22.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Пакш
65'
Á. Kinyik (АГ)
90+7'
Т. Ладра
80'
D. Böde
85'
K. Papp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Пакш
90'
+8
Замена
E. Silye
️️️️
B. Tóth
ГОЛ! 2:2!
Т. Ладра
90'
+7
90'
+6
Вторая желтая
Б. Ленжер
90'
+4
Замена
️️️️
K. Kovács
85'
ГОЛ! 1:2!
K. Papp
Пас отдал
D. Böde
Замена
М. Пулькраб
️️️️
L. Masek
83'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Кусей
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
D. Böde
Пас отдал
B. Tóth
78'
Замена
D. Böde
️️️️
Z. Haraszti
78'
Замена
B. Balogh
️️️️
Б. Вечеи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Á. Kinyik
Пас отдал
В. Кусей
65'
64'
Желтая карточка
J. Windecker
Замена
D. Langhamer
️️️️
Д. Маречек
59'
39'
Желтая карточка
K. Papp
5'
Желтая карточка
Б. Ленжер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
19
Tomas Kral
ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
8
Марек Матейовски
(К)
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
9
L. Masek
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
10
Zsolt Haraszti
(К)
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
28
Daniel Langhamer
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
70
Jan Buryán
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Пакш
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
1-1-3-3-3
19
6
Сакала
18
Ладра
8
Матейовски
37
Маречек
22
Фулнек
19
Кусей
31
Костка
29
3
9
4-3-1-2
25
24
Ленжер
20
14
Осват
2
22
5
Вечеи
21
23
Этвеш
15
10
37
Маречек
28
28
37
Маречек
19
Кусей
44
Джаво
44
Джаво
19
Кусей
9
10
Пулькраб
10
Пулькраб
9
14
14
5
Вечеи
8
8
5
Вечеи
10
13
13
10
29
29
Остались в запасе
Млада Болеслав
Пакш
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
70
Jan Buryán
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
70
Jan Buryán
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Остались в запасе
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Млада Болеслав - Пакш
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
10
Офсайды
2
0
Количество передач
588
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
60
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
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