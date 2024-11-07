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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Млада Болеслав
Витория Гимараеш - Млада Болеслав: обзор матча 07 ноября 2024
Витория Гимараеш
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
40'
Т. Силва (П)
59'
Ó. Rivas
72'
В. Кусей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Млада Болеслав
85'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Сухи
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Рамирес
85'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Мендеш
85'
74'
Замена
V. Stransky
️️️️
T. Kral
72'
ГОЛ! 2:1!
В. Кусей
Пас отдал
M. Králik
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Арканджо
71'
68'
Замена
D. Langhamer
️️️️
Б. Сакала
Желтая карточка
Б. Варела
65'
Замена
Т. Хандель
️️️️
Т. Силва
64'
ГОЛ! 2:0!
Ó. Rivas
Пас отдал
М. Силва
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Силва
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Млада Болеслав
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Tomas Kral
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К)
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
19
Василь Кусей
ЛВ
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
79
Бика
ЦФ
11
Густаво Силва
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
4-3-3
14
Варела
13
Мендеш
4
21
Боревкович
76
Гаспар
70
Силва
16
Силва
10
Мендеш
18
Арканджо
19
Рамирес
37
Сезар
3-1-2-3-2
26
Выдра
19
17
Сухи
6
Сакала
18
Ладра
37
Маречек
31
Костка
22
Фулнек
19
Кусей
3
29
70
Силва
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
18
Арканджо
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
18
Арканджо
10
Мендеш
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Мендеш
19
Рамирес
7
Оливейра
7
Оливейра
19
Рамирес
6
Сакала
28
28
6
Сакала
17
Сухи
10
Пулькраб
10
Пулькраб
17
Сухи
19
12
12
19
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Млада Болеслав
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
20
Саму
ЦП
79
Бика
ЦФ
11
Густаво Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
13
Denis Donát
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
20
Саму
ЦП
79
Бика
ЦФ
11
Густаво Силва
ЦФ
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Витория Гимараеш - Млада Болеслав
1
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
5
8
Офсайды
0
1
Количество передач
467
423
Сейвы
4
10
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.95
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
3 : 2
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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