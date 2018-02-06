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    Сухи: «О Сергее Еременко ничего сказать не могу, с основой «Базеля» он не тренировался»

    Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Базеля» Марек Сухи не смог дать характеристику новичку красно-белых Сергею Еременко, который ранее выступал за молодежную команду швейцарского клуба. По словам чеха, ему не довелось увидеть 19-летнего полузащитника в действии.

    «Если честно, то мне нечего сказать об этом футболисте. Он не тренировался с основой «Базеля», и я ни разу не видел его в деле. Я ничего не знаю о его сильных или слабых качествах», – сказал Сухи.

    Напомним, Еременко перешел в московский клуб на правах аренды до конца 2018 года из юрмальского «Спартака», который выкупил права на хавбека у «Базеля».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2018 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 февраля 2018, 10:52

      Новая рублика ни о чём: " Слухи от Сухи".

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    • ...
      Рейтинг: +20

      Weis_ 6 февраля 2018, 21:28

      не мог сказать, збс пацан...

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