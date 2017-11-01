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Дзагоев заявил, что Сухи по-спартаковски помог ЦСКА

1 ноября 2017, 01:41
6

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями от гостевого матча с «Базелем», в котором армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Россиянин появился на поле в начале второго тайма, а на 65-й минуте отметился голом.

«Очень устал, очень тяжело. Но очень круто.

О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с «Бенфикой», и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер.

Подарки Сухи? По-спартаковски помог нам», – заявил Дзагоев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Базель ЦСКА Дзагоев Алан Сухи Марек
Комментарии (6)
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Aleksandeer
1509490418
Красава!!! Все без высокомерия и с юмором!!!
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cska-62
1509492506
Сухи, если совсем честно, не при чём... Рикошеты бывают и от Месси, и от Роналду... Просто они играют в атаке, потому и ущерба своим воротам не приносят, чаще - чужим. Ну, а Сухи - защитник!
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sour12
1509494248
Такой рекошет, просто неожиданный пас верюлума был сделан с хорошей силой по этому не смог сухи успеть сориентироваться ,главное как мастерски пробил дзага без суеты не сильно оценив позицию вратаря поймал на опорную ногу и кинул мяч казалось бы рядом с рукой вратаря но у него небыло шанса оттолкнуться что бы прыгнуть за мячом
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ribavadim
1509499840
Для убедительности можно было-бы и третий втыкать!
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Поль
1509504666
Вот нахрена нагнетать эту историю рамос-пике! Весь Спартак за вас болел сегодня. А ты страдаешь...
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за ЦСКА с 1980г
1509505757
Не обижайтесь на него..Всё на эмоциях..
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