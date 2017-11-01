Дзагоев заявил, что Сухи по-спартаковски помог ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями от гостевого матча с «Базелем», в котором армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Россиянин появился на поле в начале второго тайма, а на 65-й минуте отметился голом.

«Очень устал, очень тяжело. Но очень круто.

О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с «Бенфикой», и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер.

Подарки Сухи? По-спартаковски помог нам», – заявил Дзагоев.