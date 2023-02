Сухи стал капитаном «Базеля»

Защитник Марек Сухи стал новым капитаном «Базеля», где он сменил 34-летнего аргентинского полузащитника Матиаса Дельгадо, завершившего карьеру. Помощником Сухи назначен 26-летний защитник Михаэль Ланг.

Напомним, что Марек с 2010 года выступал в составе столичного «Спартака». В прошлом сезоне он сыграл в 33 матчах в чемпионате Швейцарии, забив четыре гола в них.

We’ve got a new captain! Marek #Suchy takes over the vacant position at FC Basel! #FCBasel1893 pic.twitter.com/dEdqTVF2YT