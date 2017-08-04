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    Сухи стал капитаном «Базеля»

    Защитник Марек Сухи стал новым капитаном «Базеля», где он сменил 34-летнего аргентинского полузащитника Матиаса Дельгадо, завершившего карьеру. Помощником Сухи назначен 26-летний защитник Михаэль Ланг.

    Напомним, что Марек с 2010 года выступал в составе столичного «Спартака». В прошлом сезоне он сыграл в 33 матчах в чемпионате Швейцарии, забив четыре гола в них.

    Источник: ФК «Базель»

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    04.08.2017 07:53
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