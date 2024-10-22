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    • Агент Миранчука раскрыл планы Антона после периода в «Сьоне»

    Агент Миранчука раскрыл планы Антона после периода в «Сьоне»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался о будущем игрока.

    «Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.

    Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешeл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года.

    Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчeт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении.

    Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», – заявил агент.

    • Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре.
    • Он провел 4 матча (267 минут) без голевых действий.
    • Летом хавбек покинул «Локомотив» в качестве свободного агента.

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    Источник: Metaratings

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