Агент Миранчука раскрыл планы Антона после периода в «Сьоне»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался о будущем игрока.

«Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.

Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешeл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года.

Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчeт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении.

Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», – заявил агент.