Агент Миранчука раскрыл планы Антона после периода в «Сьоне»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался о будущем игрока.
«Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.
Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешeл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года.
Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчeт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении.
Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», – заявил агент.
- Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре.
- Он провел 4 матча (267 минут) без голевых действий.
- Летом хавбек покинул «Локомотив» в качестве свободного агента.