Миранчук объяснил отказ «Зениту»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук на ютуб-канале Nobel сообщил, почему отказал «Зениту».

– Было ли предложение от «Зенита»?

– Да, вроде как… «Зенит» – это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнеры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока еще я хочу посмотреть в другую сторону.

– Выйти из зоны комфорта?

– Да, выйти из зоны комфорта.