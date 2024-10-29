Миранчук объяснил отказ «Зениту»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук на ютуб-канале Nobel сообщил, почему отказал «Зениту».
– Было ли предложение от «Зенита»?
– Да, вроде как… «Зенит» – это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнеры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока еще я хочу посмотреть в другую сторону.
– Выйти из зоны комфорта?
– Да, выйти из зоны комфорта.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- В 5 матчах швейцарской Суперлиги у Антона 0 результативных действий.
- Контракт до 2026 года.
Источник: «Чемпионат»