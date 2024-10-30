Миранчук раскрыл, с кем предпочитает выпивать

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук на ютуб-канале Nobel раскрыл свою культуру пития.

– Как обычному человеку научиться правильно пить вино и не разориться?

– Это да, это хороший момент. Мне иногда говорят, тот же Артем Карпукас, мол, ты попробуешь вино за 1 000 рублей и вино за 50 000 рублей, и такая большая разница будет. Ты возьми и попробуй.

Это действительно большая разница. Можно и за 5 000 найти хорошее вино. Если это увлекает тебя, то можно начинать с малого, узнавать что-то и начинать пробовать. Опять же, не попробуешь – не узнаешь.

– Какие ты себе ставишь ограничения по вину?

– Я помню, читал интервью Джанлуиджи Буффона. Почему-то мне залезло в голову это интервью. Он говорил, что на каком-то этапе очень сильно пил вино и, может быть, очень много у него получалось. Или он травмирован был очень часто. И он сократил до двух бутылок в неделю.

Надо меру знать, потому что вино – это всегда прекрасно, душа у тебя раскрывается. Если хорошая компания, то можно сидеть долго.

Так как у меня жена мало пьет, Леша далеко. Обычно с Лешей люблю эти посиделки устраивать. Совсем немного. Наверное, в неделю бутылку с кем-то распить. Наверное, в выходной день можно.