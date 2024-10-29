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  • Антон Миранчук: «Летом считал, что спокойно найду команду в топ-5 лигах Европы»

Антон Миранчук: «Летом считал, что спокойно найду команду в топ-5 лигах Европы»

29 октября 2024, 17:31
8

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не ожидал, что окажется невостребованным в европейских топ-чемпионатах.

  • Летом футболист покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
  • В качестве свободного агента он мог перейти в новый клуб бесплатно.
  • «Сьон» подписал Миранчука 9 сентября.

«Были такие моменты, когда я понимал, что агенты больше склоняются к чемпионату России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри.

Я решил для себя и нашел поддержку у семьи. У нас маленький ребенок, здесь все хорошо, но жена, друзья, брат – все меня поддерживали.

В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.

Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть.

Все затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом.

Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно.

Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», – сказал Миранчук.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1730212979
Вот это опять «я легко заиграю в топ-5 чемпионате» в очередной раз разбивается о реальность
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алдан2014
1730214045
Высокое самомнение... Беда наших футболистов.
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БАЗАРА НЕТ
1730214086
Потом в Спартак перейдешь
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k611
1730217023
Откуда такая уверенность. Надо быть реалистом
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neim
1730218740
Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Все прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает; Стрекоза уж не поет: И кому же в ум придет На желудок петь голодный! Злой тоской удручена, К Муравью ползет она: «Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей!» — «Кумушка, мне странно это: Да работала ль ты в лето?» — Говорит ей Муравей. «До того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас Песни, резвость всякий час, Так, что голову вскружило». — «А, так ты...» — «Я без души Лето целое все пела». — «Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши!»
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FWSPM
1730219835
Еще один лимитчик мнивший себя футболистом вынужден был принять обьективную реальность. Ну хорошо хоть в Сьон взяли!
Ответить
theonewhoisnotafraidofyou
1730221842
Это он с лавки проводниц хотел в топ5?) Уахаххаха. И голы с пенальти тошько забивал последние пару сезонов
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Fju-2
1730305879
"Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать"
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