Антон Миранчук: «Летом считал, что спокойно найду команду в топ-5 лигах Европы»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не ожидал, что окажется невостребованным в европейских топ-чемпионатах.

Летом футболист покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

В качестве свободного агента он мог перейти в новый клуб бесплатно.

«Сьон» подписал Миранчука 9 сентября.

«Были такие моменты, когда я понимал, что агенты больше склоняются к чемпионату России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри.

Я решил для себя и нашел поддержку у семьи. У нас маленький ребенок, здесь все хорошо, но жена, друзья, брат – все меня поддерживали.

В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.

Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть.

Все затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом.

Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно.

Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», – сказал Миранчук.