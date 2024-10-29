Антон Миранчук: «Летом считал, что спокойно найду команду в топ-5 лигах Европы»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не ожидал, что окажется невостребованным в европейских топ-чемпионатах.
- Летом футболист покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
- В качестве свободного агента он мог перейти в новый клуб бесплатно.
- «Сьон» подписал Миранчука 9 сентября.
«Были такие моменты, когда я понимал, что агенты больше склоняются к чемпионату России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри.
Я решил для себя и нашел поддержку у семьи. У нас маленький ребенок, здесь все хорошо, но жена, друзья, брат – все меня поддерживали.
В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.
Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть.
Все затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом.
Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно.
Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», – сказал Миранчук.