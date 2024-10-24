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    • «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Антона Миранчука

    «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Антона Миранчука

    «Спартак» рассматривал кандидатуру 29-летнего полузащитника Антона Миранчука, который находился в статусе свободного агента в летнее трансферное окно.

    По данным Metaratings.ru, до предметного обсуждения условий подписания контракта дело не дошло. «Спартак» переключился на работу по другим трансферам, а Миранчук в статусе свободного агента перешел в швейцарский «Сьон», так как для самого игрока приоритетным вариантом был переход в европейский чемпионат.

    • 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 4 матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1729775016
    Спартак и Месси тоже рассматривал и Криштиану с Неймаром, но не срослось получилось как получилось Жозе и Абена так бывает
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    =Cпартак=
    1729775359
    он не нужен для чего он
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    NewLife
    1729776737
    Кто то на этих помойных букерских сайтах ковыряет в носу и выковыривает фейк за фейком.
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