«Спартак» рассматривал вариант с подписанием Антона Миранчука

«Спартак» рассматривал кандидатуру 29-летнего полузащитника Антона Миранчука, который находился в статусе свободного агента в летнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, до предметного обсуждения условий подписания контракта дело не дошло. «Спартак» переключился на работу по другим трансферам, а Миранчук в статусе свободного агента перешел в швейцарский «Сьон», так как для самого игрока приоритетным вариантом был переход в европейский чемпионат.