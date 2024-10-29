Миранчук объяснил, почему отказался от 1,6 миллиона в год в «Локо»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук на ютуб-канале Nobel прокомментировал отказ продлевать контракт с «Локомотивом» летом.

– «Локо» в целом сделал хорошее предложение. Но я себя даже поймал на мысли, что я бы не хотел, чтобы они делали хорошее предложение, потому что над ним нужно было думать. А если они не сделают хорошее предложение, то у меня будет спокойная душа, что я могу уходить.

– Я знаю, что у тебя было достойное предложение по меркам РПЛ. 1,6 миллиона евро в год. Не в рублях.

– Наверное, в районе этого, да.

– Как ты отказался? По меркам РПЛ это хорошие условия.

– Я понял для себя, что мне еще не 30. В 28 я понял, что если я сейчас это для себя не сделаю, я потом этого не сделаю никогда. И потом я сам себе в глаза смотреть не смогу, потому что у меня все-таки амбиции футбольные, та страсть к игре, которая у меня была привита еще с детства.