Глава «Сьона» ответил, кто из Миранчуков сильнее

Президент «Сьона» Кристиан Константен на ютуб-канале Nobel сравнил братьев Миранчуков.

Антон пополнил швейцарцев в сентябре.

В 5 матчах швейцарской Суперлиги у Антона 0 результативных действий.

Контракт до 2026 года.

«Я следил за его братом в «Аталанте». Знаете, мне кажется, что у Антона шире технический арсенал. Хоть я и смотрел на него только по видео и нарезкам. Мне показалось, что это отличная возможность позвать Антона к нам. Сказал ему: Антон, если мы можем сейчас что-то сделать, давай сделаем. Время от времени в жизни выпадает удача пересечься с кем-то невероятным. Вот и нам выпал такой шанс.

Мне кажется, что технически Антон посильнее брата. Он более творческий, такой художник. Антон заслуживает карьеру не хуже, чем получалось у его брата. Антон обладает выдающимися лидерскими данными, прекрасным видением и пониманием игры, отличным пасом», – сказал Константен.