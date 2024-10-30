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Глава «Сьона» ответил, кто из Миранчуков сильнее

30 октября 2024, 18:37
1

Президент «Сьона» Кристиан Константен на ютуб-канале Nobel сравнил братьев Миранчуков.

  • Антон пополнил швейцарцев в сентябре.
  • В 5 матчах швейцарской Суперлиги у Антона 0 результативных действий.
  • Контракт до 2026 года.

«Я следил за его братом в «Аталанте». Знаете, мне кажется, что у Антона шире технический арсенал. Хоть я и смотрел на него только по видео и нарезкам. Мне показалось, что это отличная возможность позвать Антона к нам. Сказал ему: Антон, если мы можем сейчас что-то сделать, давай сделаем. Время от времени в жизни выпадает удача пересечься с кем-то невероятным. Вот и нам выпал такой шанс.

Мне кажется, что технически Антон посильнее брата. Он более творческий, такой художник. Антон заслуживает карьеру не хуже, чем получалось у его брата. Антон обладает выдающимися лидерскими данными, прекрасным видением и пониманием игры, отличным пасом», – сказал Константен.

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Источник: «Чемпионат»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (1)
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Цугундeр
1730303181
Это ты ещё их четвёртого не видел...) Там вообще ширли-мырли .,из раздевалки забивает. Причём головой.
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