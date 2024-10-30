Миранчук сообщил, что гражданство России мешало ему найти клуб в Европе

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сообщил, что испытывал трудности с поиском клуба летом.
– Был ли клуб, который сказал, что из России лучше не брать?
– Были пара клубов. Был один чемпионат, где сказали, что у нас в турнире нет никого с российским паспортом и поэтому не можем взять, хотя всe устраивает.
Германия? Там сразу нет, я понимал ситуацию, даже не открывал эту ситуацию. Вроде бы это был «Селтик», Шотландия. Был ещe клуб из Испании [«Жирона»], где играет украинский игрок, поэтому они не захотели вести дело.
- Антон пополнил швейцарцев в сентябре.
- В 5 матчах швейцарской Суперлиги у Антона 0 результативных действий.
- Контракт до 2026 года.
Источник: «Чемпионат»