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  • Миранчук сообщил, что гражданство России мешало ему найти клуб в Европе

Миранчук сообщил, что гражданство России мешало ему найти клуб в Европе

30 октября 2024, 19:49
19

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сообщил, что испытывал трудности с поиском клуба летом.

– Был ли клуб, который сказал, что из России лучше не брать?

– Были пара клубов. Был один чемпионат, где сказали, что у нас в турнире нет никого с российским паспортом и поэтому не можем взять, хотя всe устраивает.

Германия? Там сразу нет, я понимал ситуацию, даже не открывал эту ситуацию. Вроде бы это был «Селтик», Шотландия. Был ещe клуб из Испании [«Жирона»], где играет украинский игрок, поэтому они не захотели вести дело.

  • Антон пополнил швейцарцев в сентябре.
  • В 5 матчах швейцарской Суперлиги у Антона 0 результативных действий.
  • Контракт до 2026 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (19)
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Волжанин064
1730311679
Ну откажись раз тебе мешает ...молодые парни жизни отдают ...а ему мешает ....
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Вомбат
1730312063
Швейцарская лига 15-я в Европе и Сьон борется за выживание в ней. А у Миранчука в Сьоне 0 результативных действий. Одним словом, суперзвезда.
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Январь 59
1730314384
Сдай паспорт, осуди СВО. И вся Европа будет тебя на руках носить. Только потом в России будешь тенью Пугачевой и Галкина. Да уж... Гражанство ему мешало... Видимо патритизма ему не привили в детстве.
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theonewhoisnotafraidofyou
1730351047
Да уж, хорошо, что жить не помешало, бедный ты у нас человек
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