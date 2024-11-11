Антон Миранчук может пропустить остаток года

Появились подробности травмы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

У российского футболиста проблемы с приводящей мышцей бедра.

Он может пропустить остаток календарного года и вернуться на поле уже после новогодней паузы (18 января).

В ноябре и декабре Миранчук, вероятно, не сыграет в четырех матчах чемпионата Швейцарии и одной кубковой встрече.

В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.

Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

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