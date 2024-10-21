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    • Стало известно, почему «Динамо» летом отказалось от Миранчука

    Стало известно, почему «Динамо» летом отказалось от Миранчука

    «Динамо» летом рассматривало возможность трансфера свободного агента Антона Миранчука.

    «Миранчук требовал очень большую зарплату из‑за того, что за его трансфер не нужно было платить, так как он был свободным агентом. Большой оклад Антона мог сказаться на ситуации в коллективе, поэтому руководство отказалось от подписания.

    Переговоры зашли далеко, но не срослось», – сообщил источник.

    • Миранчук летом покинул «Локомотив».
    • Игрок оказался в «Сьоне».
    • За швейцарцев Миранчук забил в товарищеском матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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