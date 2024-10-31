Миранчук рассказал об отсутствии взаимопонимания с Галактионовым в «Локо»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук на ютуб-канале Nobel сообщил, что у него в «Локомотиве» не было идеальных отношений с главным тренером Михаилом Галактионовым.

– Наверное, в июне понял, [что всe]. В феврале я сделал для себя пометку что можно смотреть на другой чемпионат. Но потом у меня был неплохой отрезок в «Локомотиве», мы заняли четвeртое место, могли бороться за тройку. Наверное, были мысли, почему бы не остаться? Я понял требования тренера. У меня первое время было с ним недопонимание. Галактионов меня много менял в перерыве.

– Игровые недопонимания или личные?

– По поводу личного ничего не могу сказать, были игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это было сильным ударом. Когда человека меняют в перерыве – это значит, что его совершенно не было на поле… А таких матчей было много. Для меня, с психологической точки зрения, это было тяжеловато.

В конце я понял, что хочет Галактионов, успокоился и стал получать удовольствие от футбола. Этот момент меня тормозил. Я дотянул до июня, а потом всe-таки решил, что надо уходить/