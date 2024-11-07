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    • Стало известно, почему Антона Миранчука не вызвали в сборную России в ноябре

    Стало известно, почему Антона Миранчука не вызвали в сборную России в ноябре

    Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил отсутствие полузащитника Антона Миранчука в итоговой заявке сборной России на ноябрьские матчи.

    «У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», – сообщил Константин.

    • 15 ноября Россия примет Бруней, 19 ноября – Сирию.
    • В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.
    • Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 23:59
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    Комментарии (1)
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    VGreen
    1731048003
    Возможно, придумали травму, но это правильно даже в таком случае - зачем дергать игрока на бесполезные сборы, пусть лучше в новом клубе осваивается.
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