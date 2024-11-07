Стало известно, почему Антона Миранчука не вызвали в сборную России в ноябре

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил отсутствие полузащитника Антона Миранчука в итоговой заявке сборной России на ноябрьские матчи.

«У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», – сообщил Константин.

15 ноября Россия примет Бруней, 19 ноября – Сирию.

В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.

Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

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