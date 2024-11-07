Заявка сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Штаб сборной России вызвал на ноябрьский сбор 29 игроков.
- 15 ноября Россия примет Бруней, 19 ноября – Сирию.
Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фeдор Чалов (ПАОК, Салоники).
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