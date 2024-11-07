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    Заявка сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

    Штаб сборной России вызвал на ноябрьский сбор 29 игроков.

    • 15 ноября Россия примет Бруней, 19 ноября – Сирию.

    Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фeдор Чалов (ПАОК, Салоники).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РФС

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    07.11.2024 17:31
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1730990666
    половину по объявлению набрали. особенно максименку и пруцеву
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    ...уефан
    1730991208
    ...уже иду экран шампунем специальным протирать, что б лучше видеть и ничего не пропустить в репортаже!...
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    andr45
    1730991342
    Играть в такой сбродной под руководством иносранного тренеришки - себя не уважать
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    ScarlettOgusania
    1730992376
    а где "новые русские" бразильяне, сантос и клава?) на кону игра с Брунеем!
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