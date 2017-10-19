Сухи: «Базель» мог забить ЦСКА еще больше»

Защитник «Базеля» Марек Сухи поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист отметил, что его команда могла забить в ворота армейцев больше двух голов.

– «Базель» сегодня очень надежно сыграл, ЦСКА не нанес ни одного удара в створ.

– Да, мы очень рады, получилось хорошо. Компактно сыграли в защите и центре поля. ЦСКА оставалось только играть в стенку или проходить за счет дриблинга. И главное, что забили два гола. А могли еще больше, – заявил Сухи в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?