Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сухи: «Базель» мог забить ЦСКА еще больше»

    Защитник «Базеля» Марек Сухи поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист отметил, что его команда могла забить в ворота армейцев больше двух голов.

    – «Базель» сегодня очень надежно сыграл, ЦСКА не нанес ни одного удара в створ.

    – Да, мы очень рады, получилось хорошо. Компактно сыграли в защите и центре поля. ЦСКА оставалось только играть в стенку или проходить за счет дриблинга. И главное, что забили два гола. А могли еще больше, – заявил Сухи в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 01:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 19 октября 2017, 05:50

      Могли, но не забили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 октября 2017, 02:31

      Чувствуется давняя спартаковская "любовь" к армейцам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > vick-north-west 19 октября 2017, 06:44

      Бывших спартаковцев не бывает ))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11