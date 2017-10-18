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    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?


    2.8
    Голосов: 13
    18.10.2017 23:35
    Унизительное поражение от «Базеля» лишило армейцев перспектив в Лиге чемпионов.

    Здесь был Думбия

    Небольшая справка о команде, которой сегодня проиграл ЦСКА.

    В предыдущем сезоне сюда заезжал Сейду Думбия. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, а «Базель» завоевал 20-й чемпионский титул. Сейчас Думбия покоряет Португалию, но и без него в составе «Базеля» много классных игроков. Здесь и голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик, и бывший футболист «Спартака» Марек Сухи. Таулант Джака – один из лучших полузащитников чемпионата Швейцарии. По перспективам он может играть вместе с братом в АПЛ, а пока помогает «Базелю» классно выступать в Лиге чемпионов. «Базель» – сильный клуб по средним европейским меркам. Топовые чемпионаты не потянет, но в российской лиге точно бы не затерялся.

    ЦСКА проиграл сам

    «Базелю» в этой игре повезло только в одном. У ЦСКА слишком слабая скамейка и тяжелая ситуация с основными игроками. Вернблум и Головин вышли на игру на фоне только залеченных травм. Гончаренко же сделал интересный ход. Он не стал насыщать центр оборонительным Натхо, а выпустил в полузащиту креативного Миланова. Болгарин играет в ЦСКА нечасто, а исполнять второго Дзагоева не пробовал давно. Решение Гончаренко сомнительное, потому что ЦСКА уступил «Базелю» именно в центре поля.

    Джака и Дзуффи просто выглядели быстрее. Медлительность Миланова проявилась еще в середине первого тайма. Армейцы убегали в быстрый прорыв, но Миланову не хватило скорости принятия решений и обычной оперативности. Он заработал интересный штрафной, но ЦСКА выжал из момента лишь опасный удар Витиньо. Натхо же вошел в игру со второго тайма. Он долго настраивался на матч и заставлял запасных постоянно ему пасовать.

    Натхо вышел вместо Игнашевича, но ЦСКА не поменял построение. Роль третьего защитника опускался исполнять Щенников, а Головин отлетел на левый фланг. За счет этого армейцы насыщали центр поля и достигали скоростного баланса. Гончаренко, кстати, еще в первом тайме долго объяснял Васину, что с мячом можно перемещаться и по флангу. От Васина, исполнявшего в этой игре роль правого центрального защитника, требовалось больше скоростных действий. Но задумку тренера он до конца так и не прочувствовал.

    ЦСКА не взбодрил даже отмененный в начале второго тайма гол «Базеля». Трибуны радовались совещанию Куйперса с ассистентом больше, чем обычно восторгаются голами любимой команды. Но это было единственным поводом для хорошего настроения. Москвичи тоскливо сыграли в атаке, а болельщики не получили даже намека на зрелище. «Базель» в этом матче действовал осторожно, а ЦСКА брал с него пример. Кучаев и Чалов отметились лишь локальными действиями далеко от штрафной. Из Вернблума снова сделали центрального нападающего в концовке. Ничего не сработало. Иногда ЦСКА пробует играть старыми методами Леонида Слуцкого. Сейчас не помогают уже и они.

    «Мама, ведь мы же победим?»

    Лига чемпионов – это детский праздник. Нет здесь клубного противостояния и какого-то нездорового фанатизма. За пределами стадиона подобного точно не ощущается. Вот и перед игрой с «Базелем» толпы мальчишек носились рядом с ареной и пытались развлечься. Через несколько минут после пиханий один из них обратился к стоявшей рядом женщине с актуальным вопросом: «Мама, ведь мы же победим?». И побежал снова, так и не дождавшись ответа.

    Немножко искрометнее все оказалось внутри чаши. «Вырубайте! Мы не мясные», – заорали немногочисленные болельщики с трибун, когда им включили нарезку с матча «Спартака» и «Севильи» примерно за час до игры. Под эти крики вышла на разминку вратарская бригада «Базеля». Голкипера Вацлика немногочисленные швейцарские гости приветствовали так, что могли возникнуть сомнения в реальных хозяевах этого стадиона. Кстати, на матч пришли почти 28 тысяч зрителей. Эти цифры для армейской арены можно считать крутыми.

    Матч ЦСКА против «Базеля» не впечатлял какой-то серьезной вывеской. Перед игрой многие армейские болельщики с уверенностью могли сказать, что ЦСКА победит. Не смущали их и предыдущие результаты швейцарского клуба. «Базель» намного упорнее армейцев противостоял «МЮ», а после этого разгромил «Бенфику». Кто-то из фанатов жаловался на то, что тяжело достать билеты. Другие просто улыбались и готовились отдохнуть. «Если уж молодежкой «Краснодар» обыграли, то и «Базель» победим», – главная предматчевая цитата от болельщиков из клубного магазина. Швейцарцы доказали игрой, что фанаты их недооценили.

    Что дальше?

    «Ну бегите же! Все стоят!» – неслось с трибун во время второго тайма. У ЦСКА к 70-й минуте даже не было ни одного удара в створ. Такой же показатель остался и к финальному свистку. Разве это уровень атакующей игры команды, которая чего-то хочет в Лиге чемпионов? Впереди у ЦСКА выезд в Швейцарию. Ясно, что там нужно побеждать с большей разницей. Другой результат заранее оставит армейцев за бортом плей-офф. К подобным раскладам, кажется, все уже привыкли.

    В концовке матча в Москве «Базель» над армейцами издевался. Швейцарцы могли забивать раз пять, но ограничились двумя голами. Теперь ЦСКА вот так проигрывает в Лиге чемпионов даже равным командам. Но главное, что у армейцев в матчах с соперниками из Европы нет никакой игры. И это ужасно.

    ЦСКА без шансов проиграл «Базелю». Главные моменты

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 13
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +399

      guron88 20 октября 2017, 23:55

      ЦСКА постоянно попадает в Лигу Чемпионов, что бы там, как бы мягче сказать, опозориться...И это, из года в год...

      0
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 20 октября 2017, 09:31

      Если уж у великого Слуцкого ничего не получилось в ЛЧ, то о нынешней команде ЦСКА и говорить нечего.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 20 октября 2017, 08:43

      У ЦСКА всегда короткая скамейка. Очевидно же, что это намеренная политика клуба. Надоели про одно и то же.
      Представьте, что Вы намеренно не кладете в багажник запаску.

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Drapik 23 октября 2017, 13:30

      Эта намеренная политика сейчас губит клуб , клубу нужна новая кровь , длинная скамейка,были бы вот только деньги у клуба.А так бесперспективное будущее у клуба.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 октября 2017, 04:07

      А я всё-таки продолжаю надеяться, на что? Только на чудо...

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 октября 2017, 00:16

      Позор. По полю пешком ходили. Один Акинфеев молодец, до конца играл. Если бы не он счет мог бы быть иным.

      2
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      Рейтинг: +39

      лёха57 19 октября 2017, 23:46

      пора старикам цска на заслуженный отдых. сильно они медлительные. один Акинфеев пытался сражаться

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 октября 2017, 18:46

      ясно было... так дольше не могло продолжаться-без трансферов ,без свежести ... сколько веревке не виться ......

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 19 октября 2017, 14:53

      На выход Гончаренко с конифеем
      Купить наподающих достойных.
      Тогда можно будет уже о чём-то говорить
      В идеале ещё защиту обновить
      Но денег у гинера нет и желания развивать команду тоже нет.
      Да он построил стадион, но какой ценой, вопрос...

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      Рейтинг: +80

      СК > Розарио Агро 19 октября 2017, 17:10

      Нема у атамана золотого запасу. Вот и жoпа. Гинер, ау!

      1
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > sv1969 19 октября 2017, 23:47

      Что он выжимает, игры вообще нет никакой, мяч не держат, при Слуцком контроль был, а щас они сами не знают что с мячом делать, передачу не дать не принять, в атаку не ходят, боятся что конифей опять начудит, да и атаковать не кому, Витиньо сам с собой играет, олонаре ноль

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > sv1969 20 октября 2017, 11:22

      У Слуцкого получалось и с этими кирпичами строить. Я понимаю о чём ты, но я тебе хочу донести, что товарищ Гончаренко, это уровень Енисея, Факела, Луч энергия, но не проф клуба, не тянет он, хоть ты ему кого подпиши, рождённый ползать не полетит. И то, что он с Батэ чёт выигрывал не показатель!! Ну эт моё мнение!

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      Рейтинг: +585

      tilvan 19 октября 2017, 14:50

      Это закончится, когда российские клубы перестанут выходить в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +97

      Максим80 19 октября 2017, 13:34

      летом когда спартак стал чемпионом вы все писали что лига чемпионов покажет кто есть кто вот она и показывает!!!!!!!

      1
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