ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

Здесь был Думбия

Небольшая справка о команде, которой сегодня проиграл ЦСКА.

В предыдущем сезоне сюда заезжал Сейду Думбия. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, а «Базель» завоевал 20-й чемпионский титул. Сейчас Думбия покоряет Португалию, но и без него в составе «Базеля» много классных игроков. Здесь и голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик, и бывший футболист «Спартака» Марек Сухи. Таулант Джака – один из лучших полузащитников чемпионата Швейцарии. По перспективам он может играть вместе с братом в АПЛ, а пока помогает «Базелю» классно выступать в Лиге чемпионов. «Базель» – сильный клуб по средним европейским меркам. Топовые чемпионаты не потянет, но в российской лиге точно бы не затерялся.

ЦСКА проиграл сам

«Базелю» в этой игре повезло только в одном. У ЦСКА слишком слабая скамейка и тяжелая ситуация с основными игроками. Вернблум и Головин вышли на игру на фоне только залеченных травм. Гончаренко же сделал интересный ход. Он не стал насыщать центр оборонительным Натхо, а выпустил в полузащиту креативного Миланова. Болгарин играет в ЦСКА нечасто, а исполнять второго Дзагоева не пробовал давно. Решение Гончаренко сомнительное, потому что ЦСКА уступил «Базелю» именно в центре поля.

Джака и Дзуффи просто выглядели быстрее. Медлительность Миланова проявилась еще в середине первого тайма. Армейцы убегали в быстрый прорыв, но Миланову не хватило скорости принятия решений и обычной оперативности. Он заработал интересный штрафной, но ЦСКА выжал из момента лишь опасный удар Витиньо. Натхо же вошел в игру со второго тайма. Он долго настраивался на матч и заставлял запасных постоянно ему пасовать.

Натхо вышел вместо Игнашевича, но ЦСКА не поменял построение. Роль третьего защитника опускался исполнять Щенников, а Головин отлетел на левый фланг. За счет этого армейцы насыщали центр поля и достигали скоростного баланса. Гончаренко, кстати, еще в первом тайме долго объяснял Васину, что с мячом можно перемещаться и по флангу. От Васина, исполнявшего в этой игре роль правого центрального защитника, требовалось больше скоростных действий. Но задумку тренера он до конца так и не прочувствовал.

ЦСКА не взбодрил даже отмененный в начале второго тайма гол «Базеля». Трибуны радовались совещанию Куйперса с ассистентом больше, чем обычно восторгаются голами любимой команды. Но это было единственным поводом для хорошего настроения. Москвичи тоскливо сыграли в атаке, а болельщики не получили даже намека на зрелище. «Базель» в этом матче действовал осторожно, а ЦСКА брал с него пример. Кучаев и Чалов отметились лишь локальными действиями далеко от штрафной. Из Вернблума снова сделали центрального нападающего в концовке. Ничего не сработало. Иногда ЦСКА пробует играть старыми методами Леонида Слуцкого. Сейчас не помогают уже и они.

«Мама, ведь мы же победим?»

Лига чемпионов – это детский праздник. Нет здесь клубного противостояния и какого-то нездорового фанатизма. За пределами стадиона подобного точно не ощущается. Вот и перед игрой с «Базелем» толпы мальчишек носились рядом с ареной и пытались развлечься. Через несколько минут после пиханий один из них обратился к стоявшей рядом женщине с актуальным вопросом: «Мама, ведь мы же победим?». И побежал снова, так и не дождавшись ответа.

Немножко искрометнее все оказалось внутри чаши. «Вырубайте! Мы не мясные», – заорали немногочисленные болельщики с трибун, когда им включили нарезку с матча «Спартака» и «Севильи» примерно за час до игры. Под эти крики вышла на разминку вратарская бригада «Базеля». Голкипера Вацлика немногочисленные швейцарские гости приветствовали так, что могли возникнуть сомнения в реальных хозяевах этого стадиона. Кстати, на матч пришли почти 28 тысяч зрителей. Эти цифры для армейской арены можно считать крутыми.

Матч ЦСКА против «Базеля» не впечатлял какой-то серьезной вывеской. Перед игрой многие армейские болельщики с уверенностью могли сказать, что ЦСКА победит. Не смущали их и предыдущие результаты швейцарского клуба. «Базель» намного упорнее армейцев противостоял «МЮ», а после этого разгромил «Бенфику». Кто-то из фанатов жаловался на то, что тяжело достать билеты. Другие просто улыбались и готовились отдохнуть. «Если уж молодежкой «Краснодар» обыграли, то и «Базель» победим», – главная предматчевая цитата от болельщиков из клубного магазина. Швейцарцы доказали игрой, что фанаты их недооценили.

Что дальше?

«Ну бегите же! Все стоят!» – неслось с трибун во время второго тайма. У ЦСКА к 70-й минуте даже не было ни одного удара в створ. Такой же показатель остался и к финальному свистку. Разве это уровень атакующей игры команды, которая чего-то хочет в Лиге чемпионов? Впереди у ЦСКА выезд в Швейцарию. Ясно, что там нужно побеждать с большей разницей. Другой результат заранее оставит армейцев за бортом плей-офф. К подобным раскладам, кажется, все уже привыкли.

В концовке матча в Москве «Базель» над армейцами издевался. Швейцарцы могли забивать раз пять, но ограничились двумя голами. Теперь ЦСКА вот так проигрывает в Лиге чемпионов даже равным командам. Но главное, что у армейцев в матчах с соперниками из Европы нет никакой игры. И это ужасно.

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ЦСКА без шансов проиграл «Базелю». Главные моменты