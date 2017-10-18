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  • Рахимич: «ЦСКА напомнит Сухи, что он когда-то играл в «Спартаке»

Рахимич: «ЦСКА напомнит Сухи, что он когда-то играл в «Спартаке»

18 октября 2017, 06:16
4

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич считает, что в случае успеха в двух предстоящих матчах команды с «Базелем» в Лиге чемпионов, армейцы могут рассчитывать на хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

«Очевидно, «Юнайтед» является фаворитом группы А, и мало кто сомневается, что англичане финишируют в квартете первыми. Ближайшие два матча с «Базелем» приобретают важнейшее значение для армейцев. ЦСКА предстоит противостоять сильнейшему клубу Швейцарии, но мне кажется, у красно-синих есть все шансы добиться положительного исхода и в домашнем матче, и в игре на выезде. Если все сложится удачно, то армейцы сделают большой шаг к своей главной цели – выходу в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Головин и Вернблум – ключевые игроки ЦСКА. Здорово, что они смогут сыграть в таком важном матче, это положительный момент для команды. Также хорошо, что им удалось сделать небольшую передышку. У ЦСКА очень плотный график, и в таком темпе крайне сложно постоянно играть на высоком уровне.

Сухи всегда был хорошим, цепким защитником. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он бывший игрок «Спартака». Это Лига чемпионов, тут не нужно искать какой-то дополнительной мотивации. Марек выйдет на поле в футболке «Базеля» с капитанской повязкой на рукаве, и будет биться за свой нынешний клуб, а не за прошлый. С другой стороны, футболистам ЦСКА, наверное, было бы очень приятно обыграть его команду и напомнить Сухи, как когда-то ЦСКА побеждал его «Спартак», – заявил Рахимич.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Базель Рахимич Элвир Сухи Марек Вернблум Понтус Головин Александр
Комментарии (4)
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vovan55
1508300106
удачи вам, порадуйте нас...
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subbotaspartak
1508304562
Даже игра ЦСКА-Базель без Спартака не обойдётся. Ну что ж, победы коням, обиженных не найдётся.
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Dominator777
1508307076
Матч будет очень тяжелым и нервным. Один из решающих за выход из группы (впрочем, как и все оставшиеся). Победа оставит шансы, а поражение - перечеркнет надежду на продолжение борьбы в ЛЧ. Армейцы!!! Мы ВЕРИМ в ВАС!!! А нынче нам нужна одна ПОБЕДА, одна на всех, а за поддержкой мы не постоим!
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OfaZavr
1508320522
Давай армейцы покажите им! Удачи!
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