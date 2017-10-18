Рахимич: «ЦСКА напомнит Сухи, что он когда-то играл в «Спартаке»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич считает, что в случае успеха в двух предстоящих матчах команды с «Базелем» в Лиге чемпионов, армейцы могут рассчитывать на хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

«Очевидно, «Юнайтед» является фаворитом группы А, и мало кто сомневается, что англичане финишируют в квартете первыми. Ближайшие два матча с «Базелем» приобретают важнейшее значение для армейцев. ЦСКА предстоит противостоять сильнейшему клубу Швейцарии, но мне кажется, у красно-синих есть все шансы добиться положительного исхода и в домашнем матче, и в игре на выезде. Если все сложится удачно, то армейцы сделают большой шаг к своей главной цели – выходу в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Головин и Вернблум – ключевые игроки ЦСКА. Здорово, что они смогут сыграть в таком важном матче, это положительный момент для команды. Также хорошо, что им удалось сделать небольшую передышку. У ЦСКА очень плотный график, и в таком темпе крайне сложно постоянно играть на высоком уровне.

Сухи всегда был хорошим, цепким защитником. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он бывший игрок «Спартака». Это Лига чемпионов, тут не нужно искать какой-то дополнительной мотивации. Марек выйдет на поле в футболке «Базеля» с капитанской повязкой на рукаве, и будет биться за свой нынешний клуб, а не за прошлый. С другой стороны, футболистам ЦСКА, наверное, было бы очень приятно обыграть его команду и напомнить Сухи, как когда-то ЦСКА побеждал его «Спартак», – заявил Рахимич.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.