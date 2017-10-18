Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рахимич: «ЦСКА напомнит Сухи, что он когда-то играл в «Спартаке»

    Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич считает, что в случае успеха в двух предстоящих матчах команды с «Базелем» в Лиге чемпионов, армейцы могут рассчитывать на хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

    «Очевидно, «Юнайтед» является фаворитом группы А, и мало кто сомневается, что англичане финишируют в квартете первыми. Ближайшие два матча с «Базелем» приобретают важнейшее значение для армейцев. ЦСКА предстоит противостоять сильнейшему клубу Швейцарии, но мне кажется, у красно-синих есть все шансы добиться положительного исхода и в домашнем матче, и в игре на выезде. Если все сложится удачно, то армейцы сделают большой шаг к своей главной цели – выходу в весеннюю часть Лиги чемпионов.

    Головин и Вернблум – ключевые игроки ЦСКА. Здорово, что они смогут сыграть в таком важном матче, это положительный момент для команды. Также хорошо, что им удалось сделать небольшую передышку. У ЦСКА очень плотный график, и в таком темпе крайне сложно постоянно играть на высоком уровне.

    Сухи всегда был хорошим, цепким защитником. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он бывший игрок «Спартака». Это Лига чемпионов, тут не нужно искать какой-то дополнительной мотивации. Марек выйдет на поле в футболке «Базеля» с капитанской повязкой на рукаве, и будет биться за свой нынешний клуб, а не за прошлый. С другой стороны, футболистам ЦСКА, наверное, было бы очень приятно обыграть его команду и напомнить Сухи, как когда-то ЦСКА побеждал его «Спартак», – заявил Рахимич.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:55

      Давай армейцы покажите им! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 18 октября 2017, 09:11

      Матч будет очень тяжелым и нервным. Один из решающих за выход из группы (впрочем, как и все оставшиеся). Победа оставит шансы, а поражение - перечеркнет надежду на продолжение борьбы в ЛЧ. Армейцы!!! Мы ВЕРИМ в ВАС!!! А нынче нам нужна одна ПОБЕДА, одна на всех, а за поддержкой мы не постоим!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 08:29

      Даже игра ЦСКА-Базель без Спартака не обойдётся.
      Ну что ж, победы коням, обиженных не найдётся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 18 октября 2017, 07:15

      удачи вам, порадуйте нас...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11