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Нецид перешел в стан "Бурсаспора"

2 июля 2015, 23:35
13

Чешский нападающий "Зволле" Томаш Нецид, известный российскому болельщику по выступлениям за московский ЦСКА, перешел в турецкий "Бурсаспор". Контракт с игроком подписан на 4 года.

"Отрадно, что я присоединился к большой семье под названием "Бурсаспор". Здесь отличные фанаты, потрясающая атмосфера на стадионе. С нетерпением жду начало нового сезона. Намерен проявить себя в команде с лучшей стороны", - сказал Нецид сразу после подписания соглашения.

В минувшем чемпионате Нидерландов чех сыграл 33 матча и забил 14 мячей.

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Источник: ФК «Бурсаспор»
Турция. Суперлига Бурсаспор Зволле Нецид Томаш
Комментарии (13)
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Selim Yavuz
1435870282
хорошее решение
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kkomov
1435870487
испортила его цска.
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Alexaos
1435872913
понюшня сломала парню карьеру. теепр ьскитаетс бедолага и материт про себя всех из цска
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311
1435873499
Порой кажется, что весь трансферный рынок кружится вокруг Турции. Турки, а как же свои Ахметы?)
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cska plus
1435894790
всё-таки в Турцию, удачи!
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spartach n1
1435904929
Всяко лучше чем табун !
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забайкальский армеец
1435913163
Не плохой нап,удачи ему.
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112910415
1435935716
не сильно круто
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nahan
1435976948
Удачи Нециду в новой команде.
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