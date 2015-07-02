Нецид перешел в стан "Бурсаспора"

Чешский нападающий "Зволле" Томаш Нецид, известный российскому болельщику по выступлениям за московский ЦСКА, перешел в турецкий "Бурсаспор". Контракт с игроком подписан на 4 года.



"Отрадно, что я присоединился к большой семье под названием "Бурсаспор". Здесь отличные фанаты, потрясающая атмосфера на стадионе. С нетерпением жду начало нового сезона. Намерен проявить себя в команде с лучшей стороны", - сказал Нецид сразу после подписания соглашения.



В минувшем чемпионате Нидерландов чех сыграл 33 матча и забил 14 мячей.



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