Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Суперкубок России 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009