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Томаш Нецид
Статистика
Томаш Нецид - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1989 (37), Прага
#15 | Нападающий
193 см | 84 кг
Чехия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Славия
0 : 1
07.12.2017
Астана
Был в запасе
90'
Лига Европы, 5 тур
Маккаби
0 : 2
23.11.2017
Славия
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Славия
0 : 2
02.11.2017
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
19.10.2017
Славия
1' - 90'
18'
Лига Европы, 2 тур
Астана
1 : 1
28.09.2017
Славия
1' - 73'
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