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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Славия
Вильярреал - Славия: обзор матча 19 октября 2017
Вильярреал
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Славия
44'
К. Бакка
18'
Т. Нецид
30'
Данни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Славия
90'
+2
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Бонера
44'
Желтая карточка
Р. Сориано
31'
30'
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
Я. Сикора
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Э. Соболь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Данни
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
4-2-1-2
25
Барбоса
24
Коста
23
Бонера
4
Руис
2
Рукавина
21
Сориано
14
Тригерос
8
Форнальс
19
Унал
70
Бакка
4-2-2-1-1
27
Лаштувка
25
Фрыдрых
23
Соболь
25
Югаш
15
Дели
14
Громада
22
Соучек
17
Жмрхаль
10
Данни
49
Сикора
15
Нецид
Остались в запасе
Вильярреал
Славия
26
Андер Кантеро
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Ян Боржил
ЛЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Ян Боржил
ЛЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Вильярреал - Славия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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