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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Славия
Астана - Славия: обзор матча 28 сентября 2017
Астана
28.09.2017, четверг, 18:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Славия
42'
М. Томасов
18'
М. Нгаду-Нгаджуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Славия
87'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Я. Сикора
Замена
А. Тагыберген
️️️️
С. Мужиков
87'
Желтая карточка
Е. Постников
85'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
М. Томасов
82'
73'
Замена
М. Шкода
️️️️
Т. Нецид
63'
Желтая карточка
Э. Соболь
62'
Замена
Я. Громада
️️️️
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 1:1!
М. Томасов
42'
39'
Желтая карточка
Я. Боржил
32'
Желтая карточка
Я. Югаш
Желтая карточка
С. Мужиков
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
Я. Сикора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Берик Шаихов
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Халил Алтынтоп
АП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
4-4-2
1
Ерич
77
Шомко
44
Постников
15
Бейсебеков
24
Шитов
7
Мужиков
10
Томасов
27
Логвиненко
18
Маевский
27
Твумаси
30
Кабананга
3-2-3-1-1
31
Коварж
15
Дели
25
Югаш
23
Соболь
32
Нгаду-Нгаджуй
26
Боржил
29
Ротань
17
Жмрхаль
17
Стох
49
Сикора
15
Нецид
7
Мужиков
8
Тагыберген
8
Тагыберген
7
Мужиков
10
Томасов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
10
Томасов
49
Сикора
10
ван Бурен
10
ван Бурен
49
Сикора
17
Жмрхаль
14
Громада
14
Громада
17
Жмрхаль
15
Нецид
7
Шкода
7
Шкода
15
Нецид
Остались в запасе
Астана
Славия
21
Мади Жакипбаев
ЦП
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Берик Шаихов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
21
Мади Жакипбаев
ЦП
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Берик Шаихов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Астана - Славия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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