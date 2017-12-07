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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Астана
Славия - Астана: обзор матча 07 декабря 2017
Славия
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Астана
38'
М. Аничич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Астана
Желтая карточка
Т. Нецид
90'
+6
Желтая карточка
М. Стох
88'
83'
Желтая карточка
И. Шитов
78'
Желтая карточка
Н. Ерич
53'
Желтая карточка
С. Мужиков
Желтая карточка
Э. Соболь
42'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Аничич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Данни
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
7
Халил Алтынтоп
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-1-4-1
27
Лаштувка
25
Фрыдрых
23
Соболь
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Югаш
22
Соучек
17
Стох
10
Данни
29
Ротань
17
Жмрхаль
7
Шкода
3-5-2
1
Ерич
5
Аничич
24
Шитов
77
Шомко
15
Граховац
18
Маевский
27
Логвиненко
7
Мужиков
10
Томасов
30
Кабананга
27
Твумаси
Остались в запасе
Славия
Астана
49
Ян Сикора
ЛВ
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Халил Алтынтоп
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
49
Ян Сикора
ЛВ
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Халил Алтынтоп
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Славия - Астана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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