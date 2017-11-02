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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Вильярреал
Славия - Вильярреал: обзор матча 02 ноября 2017
Славия
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
15'
К. Бакка
89'
С. Дели (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Вильярреал
89'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Дели
Желтая карточка
Я. Боржил
88'
58'
Желтая карточка
С. Бакамбу
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Данни
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
33
Чука
ЦП
4-2-2-1-1
27
Лаштувка
26
Боржил
23
Соболь
25
Югаш
15
Дели
14
Громада
22
Соучек
17
Стох
10
Данни
49
Сикора
15
Нецид
4-1-2-1-2
25
Барбоса
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
3
Марин
16
Родри
14
Тригерос
21
Сориано
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
Остались в запасе
Славия
Вильярреал
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Славия - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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