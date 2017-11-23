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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Славия
Маккаби - Славия: обзор матча 23 ноября 2017
Маккаби
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Славия
45+1'
Й. Гушбауэр
54'
Й. Гушбауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Славия
82'
Желтая карточка
М. ван Бурен
54'
ГОЛ! 0:2!
Й. Гушбауэр
Пас отдал
М. Нгаду-Нгаджуй
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Й. Гушбауэр
Пас отдал
Я. Жмрхаль
42'
Желтая карточка
Т. Соучек
Желтая карточка
В. Кьяртанссон
40'
Желтая карточка
О. Давидзаде
38'
Желтая карточка
А. Рикан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Дор Мича
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Маккаби
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
14
Якуб Громада
ОП
10
Данни
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
2-3-2
1
Райкович
13
Давидзаде
18
Тиби
15
Мича
22
Рикан
21
Йейни
9
Кьяртанссон
11
Бен-Хаим II
3-3-3-1
27
Лаштувка
25
Югаш
32
Нгаду-Нгаджуй
23
Соболь
15
Дели
22
Соучек
25
Фрыдрых
17
Жмрхаль
25
Гушбауэр
17
Стох
15
Нецид
Остались в запасе
Маккаби
Славия
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
10
Мик ван Бурен
ПВ
14
Якуб Громада
ОП
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Данни
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
14
Якуб Громада
ОП
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Данни
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Маккаби - Славия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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