Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между израильским «Маккаби Тель-Авив» и швейцарским «Лугано» пройдет 27 августа 2026 года в Батуми на «Батуми Арене». Первая встреча в Швейцарии завершилась победой хозяев со счeтом 2:1, и теперь израильскому клубу предстоит отыгрываться на нейтральном поле. «Лугано» подходит к ответной игре в феноменальной форме: команда не проигрывает в девяти последних матчах, а еe атака забивает в двадцати шести встречах подряд, в среднем принося 4,20 гола за последние пять игр. «Маккаби Тель-Авив», в свою очередь, стабильно забивает, но его оборона регулярно пропускает. Сможет ли израильский клуб преодолеть дефицит в один мяч и выйти в групповой этап, или «Лугано» подтвердит свой статус фаворита и продолжит победную поступь?

Кто победит в матче

«Маккаби Тель-Авив» постарается использовать преимущество нейтрального поля и свою атакующую мощь, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В первом матче «Маккаби» сумел забить на выезде, уступив лишь 1:2, что оставляет им шансы на успех. Однако оборона израильтян действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В чемпионате Израиля они разгромили «Хапоэль Иерусалим» (5:2), но в еврокубках их защита не выглядит надeжной. Чтобы пройти дальше, «Маккаби» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счeтом 2:1 и более, что против столь мощной атаки соперника будет крайне сложно.

«Лугано» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Швейцарский клуб не проигрывает в девяти последних матчах, а его атака находится в идеальном состоянии – в среднем 4,20 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в двадцати шести последних встречах подряд. В первом матче «Лугано» обыграл «Маккаби» со счeтом 2:1, подтвердив свою атакующую мощь. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, хотя в трeх последних матчах они пропускали. В Кубке Швейцарии они разгромили «Ведеджо Кальчо» (10:1), а в чемпионате разгромили «Цюрих» (5:0), что говорит о высочайшем уровне готовности. Гостям достаточно не проиграть с разницей в два мяча или сыграть вничью, чтобы выйти в групповой этап, и их класс и форма позволяют рассчитывать на положительный результат даже на нейтральном поле.

Итоговый вывод: «Лугано» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и хорошей форме. «Маккаби Тель-Авив» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа швейцарского клуба с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Лугано» одержал победу со счeтом 2:1 на своeм поле. Текущая форма «Лугано» – девять матчей без поражений и феноменальная атака, тогда как «Маккаби» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на нейтральный статус поля.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лугано» в основное время. Феноменальная атака швейцарского клуба, его преимущество после первого матча и слабая оборона «Маккаби Тель-Авив», который пропускает в четырeх последних матчах, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Лугано» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Маккаби Тель-Авив» и «Лугано» состоится 27 августа 2026 года в Батуми на «Батуми Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.