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«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:27
Маккаби - Лугано
27 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Лугано»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между израильским «Маккаби Тель-Авив» и швейцарским «Лугано» пройдет 27 августа 2026 года в Батуми на «Батуми Арене». Первая встреча в Швейцарии завершилась победой хозяев со счeтом 2:1, и теперь израильскому клубу предстоит отыгрываться на нейтральном поле. «Лугано» подходит к ответной игре в феноменальной форме: команда не проигрывает в девяти последних матчах, а еe атака забивает в двадцати шести встречах подряд, в среднем принося 4,20 гола за последние пять игр. «Маккаби Тель-Авив», в свою очередь, стабильно забивает, но его оборона регулярно пропускает. Сможет ли израильский клуб преодолеть дефицит в один мяч и выйти в групповой этап, или «Лугано» подтвердит свой статус фаворита и продолжит победную поступь?

Кто победит в матче

«Маккаби Тель-Авив» постарается использовать преимущество нейтрального поля и свою атакующую мощь, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В первом матче «Маккаби» сумел забить на выезде, уступив лишь 1:2, что оставляет им шансы на успех. Однако оборона израильтян действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В чемпионате Израиля они разгромили «Хапоэль Иерусалим» (5:2), но в еврокубках их защита не выглядит надeжной. Чтобы пройти дальше, «Маккаби» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счeтом 2:1 и более, что против столь мощной атаки соперника будет крайне сложно.

«Лугано» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Швейцарский клуб не проигрывает в девяти последних матчах, а его атака находится в идеальном состоянии – в среднем 4,20 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в двадцати шести последних встречах подряд. В первом матче «Лугано» обыграл «Маккаби» со счeтом 2:1, подтвердив свою атакующую мощь. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, хотя в трeх последних матчах они пропускали. В Кубке Швейцарии они разгромили «Ведеджо Кальчо» (10:1), а в чемпионате разгромили «Цюрих» (5:0), что говорит о высочайшем уровне готовности. Гостям достаточно не проиграть с разницей в два мяча или сыграть вничью, чтобы выйти в групповой этап, и их класс и форма позволяют рассчитывать на положительный результат даже на нейтральном поле.

Итоговый вывод: «Лугано» является фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и хорошей форме. «Маккаби Тель-Авив» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа швейцарского клуба с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Лугано» одержал победу со счeтом 2:1 на своeм поле. Текущая форма «Лугано» – девять матчей без поражений и феноменальная атака, тогда как «Маккаби» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на нейтральный статус поля.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К) ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Лугано
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
2
Бехруз Каримов
ПЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
30
Дерек Монкада
ЦФ
4-3-2-1
22
Мелика
3
Ревиво
5
Камара
4
Шломо
6
Асанте
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
29
Варела
77
Давида
19
Соклер
3-1-3-2-1
16
фон Бальмус
46
Дзанотти
17
Маи
3
Делкруа
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
11
Штеффен
21
Чиминьяни
91
Беренс
6
Асанте
21
21
6
Асанте
19
Соклер
19
19
19
Соклер
27
4
4
27
11
Штеффен
2
Каримов
2
Каримов
11
Штеффен
6
Пападопулос
14
14
6
Пападопулос
91
Беренс
30
Монкада
30
Монкада
91
Беренс
Остались в запасе
Маккаби
Лугано
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лугано» в основное время. Феноменальная атака швейцарского клуба, его преимущество после первого матча и слабая оборона «Маккаби Тель-Авив», который пропускает в четырeх последних матчах, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Лугано» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Маккаби Тель-Авив» и «Лугано» состоится 27 августа 2026 года в Батуми на «Батуми Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Лугано»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Лугано Маккаби
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